Serie A1 femminile, l'Allianz Vero Volley Milano riceve Firenze nell'anticipo della penultima della regular season

La fatica rischia di farsi sentire, ma l'Allianz Vero Volley Milano è fortemente intenzionata ballare. Su tutti i fronti. Il sogno della finale di Champions League, dopo il 3-0 di martedì scorso con il Fenerbahce, è a portata di mano ma deve essere messo momentaneamente nel cassetto.

Domani alle ore 17 le rosa scendono in campo all'Allianz Cluod nell'anticipo della penultima giornata contro Il Bisonte Firenze con il chiaro intento di concorrere fino alla fine per la conquista del secondo posto. Attualmente favorita per tale traguardo è la Savino Del Bene Scandicci, ma la partita sarà aperta fino alla fine.

La partita di ritorno contro la formazione del Bosforo, che si giocherà martedì, rende necessario far giocare questa sfida appunto in anticipo, ma oramai sulla compressione del calendario si è ampiamente dibattuto e a questo punto della stagione non fa più notizia o quasi.

Per avere ragione sulle fiorentine Milano dovrà puntare su un servizio convincente, con Paola Egonu, seconda nella speciale classifica delle "best acers" con 39 battute vincenti in stagione. L'opposta veneta è invece al comando tra le "best spikers" della Serie A1 Tigotà, forte dei suoi 516 punti realizzati, davanti a Bici (461) di Roma.

ROSTER COMPLETO – ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO

Palleggiatrici ORRO, PRANDI

Centrali RETTKE, HEYRMAN, FOLIE, CANDI

Schiacciatrici EGONU, SYLLA, MALUAL, CAZAUTE, BAJEMA, DAALDEROP

Liberi PUSIC, CASTILLO

Allenatore GASPARI

ROSTER COMPLETO – IL BISONTE FIRENZE

Palleggiatrici: BATTISTONI, AGRIFOGLIO

Centrali: ACCIARRI, MAZZARO, GRAZIANI,

Schiacciatrici: ISHIKAWA, ALSMEIER, MONTALVO, LAZIC, KRAIDUBA, KIPP

Liberi: RIBECHI, LEONARDI

Allenatore: PARISI

PRECEDENTI

19 (7 successi Il Bisonte Firenze, 12 successi Allianz Vero Volley Milano)

EX

Sonia Candi a Azzurra Volley Firenze nel 2018/2019; Nika Daalderop a Azzurra Volley Firenze nel 2018/2019, 2019/2020; Alessia Mazzaro a Vero Volley nel 2015/2016 - Allenatori: Carlo Parisi a Vero Volley nel 2019/2020

La vigilia del coach

Tocca a Marco Gaspari il compito di presentare il match: "Una partita in cui l'obiettivo rimane inevitabilmente quello delle precedenti gare: vincere per consolidare almeno il terzo posto. Dobbiamo dare continuità a quanto visto nelle ultime partite, dove siamo state più ordinate, attente e continue. Firenze è in un buon momento, dopo la vittoria per 3-0 contro Chieri in trasferta; sono una squadra che se riesce a ricevere bene riesce ad attaccare giocando in rapidità. Dobbiamo affrontarla bene sia per la classifica che per approcciare bene la Semifinale di Champions".

La classifica

Prosecco Doc Imoco Conegliano 69, Savino Del Bene Scandicci 58, Allianz Vero Volley Milano 57, Igor Gorgonzola Novara 53, Reale Mutua Fenera Chieri '76 42, Wash4green Pinerolo 34, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 34, Aeroitalia Smi Roma 34, Trasportipesanti Casalmaggiore 28, Il Bisonte Firenze 27, Uyba Volley Busto Arsizio 24, Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 18, Volley Bergamo 1991 15, Itas Trentino 8.