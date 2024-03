Serie A1 femminile, l'Allianz Vero Volley Milano riceve la visita di Roma

Archiviata la felice parentesi internazionale con la conquista, per la prima volta nella storia, della semifinale di Champions League (avversarie le forti turche del Fenerbahce), per l'Allianz Vero Volley Milano è tempo di tornare a pensare al campionato. C'è da portare a termine la lotta al secondo posto. La concorrenza sarà piuttosto agguerrita, con formazioni importanti come Novara e Scandicci pronte a darsi battaglia fino all'ultima partita. Per tutte dunque il margine di errore sarà molto vicino allo zero.

Avversaria delle rosa sarà Roma, una delle rivelazioni del campionato e reduce da quattro vittorie consecutive. Sarà dunque una partita che sulla carta può avere un pronostico scontato, ma nella realtà pericolosa, visto che sulle ali dell'entusiasmo le giallorosse faranno di tutto per portare via punti preziosi dall'Opiquad Arena.

Veniamo ai numeri della sfida.

Dal punto di vista statistico, Milano potrà contare sulla solida ricezione del libero dominicano Brenda Castillo, attualmente al primo posto nella classifica delle "top receivers" del campionato con un ottimo 47,80% di ricezioni perfette.

Milano guida anche la classifica delle "best spikers" grazie a Paola Egonu, sola in vetta a quota 429, ma tallonata dalla russa Akimova di Novara, a sole 4 lunghezze di distacco, con 425 palloni messi a terra e da Ekaterina Antropova di Scandicci, terza con 377 punti realizzati. Passando a Roma, sempre guardando le stats, le capitoline si affideranno in attacco all'opposto albanese Erblira Bici, attualmente al quarto posto tra le migliori realizzatrici della massima serie con 369 punti.

Si gioca domenica alle ore 12, orario piuttosto inedito. Ma anche questo oramai non fa più notizia...

Curiosità

ROSTER COMPLETO – ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO

Palleggiatrici ORRO, PRANDI

Centrali RETTKE, HEYRMAN, FOLIE, CANDI

Schiacciatrici EGONU, SYLLA, MALUAL, CAZAUTE, BAJEMA, DAALDEROP

Liberi PUSIC, CASTILLO

Allenatore GASPARI

ROSTER COMPLETO – AEROITALIA SMI ROMA

Palleggiatrici: BECHIS, MUZI

Centrali: CIARROCCHI, RUCLI, SILVA CORREA

Schiacciatrici: BICI, MADAN ROSALES, RIVERO, MELLI, SCHWAN

Liberi: FERRARA, VALOPPI

Allenatore: CUCCARINI

PRECEDENTI

2 (2 successi Allianz Vero Volley Milano)

EX

Nessuna

L'antivigilia del coach

Così Marco Gaspari a due giorni dal match: "L'ultima sconfitta in campionato per Roma risale alla gara con Conegliano, tra l'altro persa per 3-2. Hanno inanellato quattro vittorie consecutive, quindi troveremo una squadra in salute che ha dimostrato grande attitudine al lavoro. Avranno voglia di rivalsa dopo il match di Coppa Italia, quindi dovremo essere attente e determinate per consolidare la seconda posizione".

La classifica

Prosecco Doc Imoco Conegliano 60, Allianz Vero Volley Milano 51, Igor Gorgonzola Novara 50, Savino Del Bene Scandicci 49, Reale Mutua Fenera Chieri '76 39, Wash4green Pinerolo 31, Aeroitalia Smi Roma 30, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 28, Il Bisonte Firenze 24, Trasportipesanti Casalmaggiore 23, Uyba Volley Busto Arsizio 21, Volley Bergamo 1991 15, Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 13, Itas Trentino 7.