Serie A1 femminile, l'Allianz Vero Volley Milano saluta Brenda Castillo

I rumors delle scorse settimane hanno trovato conferma: Brenda Castillo non sarà più il libero dell'Allianz Vero Volley Milano. Dopo una sola stagione si consuma dunque la separazione tra il club del Consorzio e la giocatrice dominicana, che molto probabilmente farà ritorno alla Savino Del Bene Scandicci, squadra da cui è stata acquistata nella scorsa estate.

Per le rosa non sarà una mancanza facile da colmare: Brenda in diverse circostanze è stata nominata MVP del mese e ha sempre mantenuto un rendimento costante e affidabile malgrado la stagione collettiva non certamente esaltante.

L'Allianz Vero Volley, che dovrà dunque ricostruire un intero reparto dato che nei giorni scorsi anche Teodora Pusic è stata congedata, la saluta così su Facebook:

"Una stagione insieme, tante battaglie in campo affrontate sempre col sorriso.

In bocca al lupo, Brenda!".