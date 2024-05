Serie A1 femminile, l'Allianz Vero Volley Milano saluta Rettke

L'Allianz Vero Volley Milano e Dana Rettke si separano. Il restyling voluto dalla società, ancora alla ricerca di un trofeo importante dopo averlo solamente sfiorato nelle ultime tre stagioni, ha comportato anche l'addio della centrale statunitense classe 1999, che lascia i colori rosa dopo due stagioni di militanza.

Arrivata nel gennaio del 2022 dalla squadra universitaria della Wisconsin, Dana, alla prima esperienza in ambito professionistico, non ha faticato ad integrarsi nel campionato italiano di serie A1 mostrando un buon rendimento. Per lei ora si prepara l'avventura in Turchia, con le campionesse mondiali dell'Eczacibasi pronte ad annunciare il suo ingaggio nelle prossime ore.

Il saluto del club

L'Allianz Vero Volley saluta così la giocatrice su Facebook:

"Tre stagioni con la nostra maglia, in cui hai sempre dimostrato il tuo valore. Sei arrivata da giovane promessa, vai via da campionessa affermata.

Sempre sorridente, dolce e disponibile con i fan (in inglese e... in italiano!)

Non possiamo che ringraziarti e augurarti un enorme in bocca al lupo per il tuo futuro.

Ciao Dana, we love you! ".