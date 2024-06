Serie A1 femminile, la Vero Volley Milano sceglie Stefano Lavarini come nuovo coach

Tutto come previsto. E' Stefano Lavarini il successore di Gaspari sulla panchina della Vero Volley Milano: la società del Consorzio lo ha scelto per guidare la squadra femminile a caccia di quei successi che tutto l'ambiente si auspica dopo le delusioni di questi ultimi anni.

Il tecnico di Omegna, che avrà dunque il compito di far funzionare al meglio una macchina ricca di talento, torna in Italia dopo la positiva esperienza nel Fenerbahce, con cui ha vinto Scudetto e Coppa nazionale. Lavarini inoltre guiderà la nazionale polacca sia alle finali della VNL che alle prossime olimpiadi.

La carriera

I suoi inizi sono nella squadra della propria città natale come assistente allenatore di Luciano Pedullà all'Omegna Pallavolo, dal 1995 al 1997, dove vince un titolo nazionale Under 16 e due in Under 18. Nella stagione 1999-00 segue Pedullà all'AGIL di Trecate, dove è impegnato sia nell'attività della prima squadra (dapprima in Serie A2 e quindi in A1) che in quella giovanile. Dopo quattro annate al club novarese, nel 2003 si trasferisce in Liguria per allenare lo Spezia in Serie C. Nell'annata 2004-05 torna in Piemonte, a Chieri, dove inizialmente gli viene assegnata la guida della formazione Under 15 che conduce al titolo nazionale di categoria; nell'annata seguente, oltre a proseguire l'attività con l'Under 16, che bissa il tricolore della stagione precedente, viene nominato vice di Giovanni Guidetti in prima squadra, affiancandolo per due stagioni sulla panchina del club torinese. Nel 2007 viene chiamato dalla Federazione Italiana Pallavolo al Club Italia, dove rimane per tre stagioni durante le quali è prima vice di Marco Mencarelli alla guida della Nazionale Under 19 con cui si aggiudica il campionato europeo Under 19 (nel 2008) e, quindi, diventa commissario tecnico della Nazionale Cadette. Nella stagione 2010-11 viene ingaggiato da Bergamo, in Serie A1; dapprima assistente tecnico di Davide Mazzanti, con cui conquista il tricolore, nell'annata seguente passa alla guida della formazione Under 18 e di serie B1, ma già nella stagione 2012-13 viene promosso allenatore della prima squadra, esordendo così nel massimo campionato italiano. Rimane sulla panchina bergamasca per cinque stagioni, conquistando la Coppa Italia 2015-16. Nella stagione 2017-18 si trasferisce in Brasile diventando allenatore del Minas, club di Belo Horizonte impegnato in Superliga Série A: nelle due annate alla guida del club mineiro si aggiudica una Coppa del Brasile, uno scudetto (premiato anche come miglior allenatore) e due edizioni consecutive del Campionato sudamericano per club. Nel 2019 viene ingaggiato anche come commissario tecnico della Corea del Sud, conquistando il pass per Tokyo 2020. Nella stagione 2019-20 torna nel massimo campionato italiano, ingaggiato da Busto Arsizio, mentre in quella successiva fa ritorno a Novara, stavolta come primo allenatore. Nel gennaio 2022, inoltre, viene nominato nuovo commissario tecnico della nazionale polacca, con cui nel 2023 conquista il bronzo alla Volleyball Nations League. Dopo un triennio in Piemonte, nel campionato 2023-24 approda nella Sultanlar Ligi turca per allenare il Fenerbahçe, con cui conquista la coppa nazionale e lo scudetto. Dopo l'esperienza in Turchia, Stefano Lavarini è ora pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera al Consorzio Vero Volley e a Milano.

Le prime impressioni

Il neo tecnico è felice della sua nuova destinazione: "Torno in Italia dopo una soddisfacente parentesi nel campionato turco, che mi ha permesso di maturare nuove esperienze. Avrò la possibilità di competere nel nostro campionato grazie al Consorzio Vero Volley ed è molto stimolante fare parte di uno dei club più importanti della nostra pallavolo. Indubbiamente, negli ultimi anni Vero Volley ha dimostrato una crescita costante ed è arrivato a giocare per i massimi traguardi. Sono convinto di poter lavorare con un gruppo competitivo e con atlete di livello assoluto, ma come sempre la differenza dovrà farla la squadra più che i singoli, quindi, lavoreremo insieme con le giocatrici, lo staff, la società per dimostrarci tra i migliori in tutte le competizioni cui prenderemo parte, che saranno molte e importanti".

Soddisfazione anche nelle parole del ds Claudio Bonati: "Siamo molto contenti di aver trovato un accordo con Stefano sono convinto sia uno dei tecnici più preparati a livello internazionale. Questo ci porterà sicuramente a fare un ulteriore passo avanti nel nostro percorso di crescita".

CARRIERA

1995 - 1999 Omegna Pallavolo (ITA) - Giovanili – assistente allenatore

1999 - 2003 Asystel Novara (ITA) - A2F/A1F – assistente allenatore

2003 - 2004 Centro Volley Spezia (ITA) - C - allenatore

2004 - 2007 BigMat Sanpaolo Chieri (ITA) - A1F – vice allenatore

2007 - 2010 Linkem Club Italia Femminile (ITA) – vice allenatore

2010 - 2011 Norda Foppapedretti Bergamo – A1F – assistente allenatore

2011 - 2012 Vistalli Foppapedretti Bergamo - B1F - allenatore

2012 - 2013 Foppapedretti Bergamo - A1F - allenatore

2013 - 2014 Foppapedretti Bergamo - A1F - allenatore

2014 - 2015 Foppapedretti Bergamo - A1F - allenatore

2015 - 2016 Foppapedretti Bergamo - A1F - allenatore

2016 - 2017 Foppapedretti Bergamo - A1F - allenatore

2017 - 2018 Minas - Superliga Brasiliana – allenatore

2018 - 2019 Minas - Superliga Brasiliana – allenatore

2019 - 2020 Unet E-Work Busto Arsizio - A1F – allenatore

2019 – 2021 Corea del Sud (Nazionale) - allenatore

2020 - 2021 Igor Gorgonzola Novara - A1F – allenatore

2021 - 2022 Igor Gorgonzola Novara - A1F – allenatore

2022 - 2023 Igor Gorgonzola Novara - A1F – allenatore

2023 - 2024 Fenerbahce Opet - Sultanlar Ligi Turchia – allenatore

2022 - in corso Polonia (Nazionale) – allenatore

2024 - 2025 VERO VOLLEY MILANO - A1F – allenatore

PALMARES CON I CLUB

2015-16 Coppa Italia (Bergamo)

2018-2019 Campionato brasiliano (Minas)

2018, 2019 Campionato sudamericano per Club (Minas)

2019 Coppa del Brasile (Minas)

2023-24 Campionato turco (Fenerbahce)

2023-24 Coppa di Turchia (Fenerbahce)

PALMARES CON LE NAZIONALI

2023 - Volleyball Nations League - Bronzo (Polonia)

PREMI INDIVIDUALI

2019 - Superliga Serie A (Brasile): Miglior allenatore