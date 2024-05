Serie A1 femminile, l'Allianz Vero Volley Milano sceglie come libero Gelin

Dopo le partenze anche importanti che si sono succedute nei giorni scorsi l'Allianz Vero Volley Milano può finalmente annunciare il primo arrivo.

Come libero, per compensare gli addii di Pusic e Castillo, è stata scelta una francese, ovvero Juliette Gelin, che ha una storia particolare: a 5 anni ha iniziato giocando a tennis, mentre ad 11 ha scelto la pallavolo, sua attuale attività sportiva.

Nata a Montpellier, Juliette si affaccia al massimo campionato nazionale nella stagione 2018-2019 con la squadra della sua città, il France Avenir 2024. Dopo due stagioni passa al Volley-Ball Club Chamalières, specializzandosi come libero e concludendo la stagione con il 58% di ricezioni positive. La stagione seguente va all'RC Cannes dove rimarrà per i due anni successivi ottenendo nel 2022-2023 il titolo di miglior libero del campionato. L'ultima stagione, la 2023-2024, indossa la maglia del Levallois Paris Saint Cloud conquistando uno storico scudetto..

Le prime impressioni

Queste le prime parole della giocatrice da neo rosa: "Sono molto felice di vestire la maglia del Vero Volley Milano la prossima stagione il prossimo anno voglio mettermi alla prova ad altissimo livello in tutte le competizioni: campionato, Coppa Italia, Champions League e Mondiale per Club. Vero Volley è una società piena di ambizioni che fa di ogni partita un vero e proprio show... E non vedo l'ora di esserne parte!".

Le curiosità

LA SCHEDA

Juliette Gelin

Nata a Montpellier (FRA) il 2 novembre 2001

Altezza: 162 cm

Ruolo: Libero

CARRIERA CON I CLUB

2018-19 France Avenir 2024

2019-20 France Avenir 2024

2020-21 Volley-Ball Club Chamalières

2021-22 RC Cannes

2022-23 RC Cannes

2023-24 Levallois Paris Saint Cloud

2024-25 VERO VOLLEY MILANO

TITOLI CON I CLUB

Campionato Francese 2023-24 | Levallois Paris Saint Cloud

TITOLI CON LA NAZIONALE

Lega Europea 2022 | Francia

Coppa Challenger 2023 | Francia

PREMI INDIVIDUALI

Miglior libero del Campionato Francese 2022-23 | RC Cannes