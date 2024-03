Serie A1 femminile, l'Allianz Vero Volley Milano schiaccia la crisi: 3-0 a Cuneo

L'andamento recente non era certo il più bel biglietto da visita per arrivare nelle migliori condizioni agli appuntamenti clou della stagione, ovvero la volata finale per la Champions e il campionato, che tra non molte settimane entrerà nell'appendice dei playoff.

L'Allianz Vero Volley Milano ha provato con tutte le proprie forze a spegnere ogni vento di crisi e la missione è stata compiuta in pieno con il 3-0 rifilato all'Honda Olivero San Bernardo Cuneo, risultato che consente alle rosa di partire in pole nella volata per la conquista del secondo posto che si trascinerà fino alle ultime battute della regular season.

Il match dell'Opiquad Arena, secondo set a parte, si è rivelato a senso unico, soprattutto per merito di Paola Egonu, top scorer con 21 punti. Il premio MVP è andato invece ad Alessia Orro, protagonista di una super serata togliendosi la soddisfazione di mettere a terra 7 palloni.

Di certo un buon viatico per quanto avverrà la prossima settimana: martedì prossimo alle ore 20 si scenderà in campo per la semifinale di andata della massima competizione europea contro il Fenerbahce. Scenario dell'evento sarà l'Allianz Cluod di Milano.

La partita

Il sestetto iniziale prevede Orro – Egonu come diagonale palleggiatore opposto, le due schiacciatrici Sylla e Cazaute, Heyrman-Rettke come centrali e Castillo libero.

Il primo break della partita è di Heyrman (7-4). Sylla, Egonu ed Orro allungano sull'11-6, Cuneo ritorna sul 15-11. Le piemontesi non riescono ad essere incisive e vedono il divario tornare sul 20-15. Chiude un muro di Egonu per il 25-19.

Il secondo set inizia con una Cuneo più combattiva (4-7 e 5-9). Rettke, Sylla ed Egonu consentono alle rosa di rientrare (10-12), i muri di Heyrman determinano il 15 pari. La belga, in collaborazione con Cazaute, sigla anche il 19-17. Il vantaggio si mantiene fino al 24-21 realizzato di Egonu, due palle set vengono però annullate (24-23); Egonu trova il mani out e risolve una situazione che rischiava di farsi intricata (25-23).

La Champions bussa alle porte e l'obbiettivo è chiudere presto la pratica. Le rosa scavano subito il solco (4-0), allungando poi con Cazaute ed Egonu (8-3). Le Gatte si riaccinano sul 9-8, un pallonetto di Orro le ricaccia indietro (10-8). Entra Candi che si impone subito a muro (15-11). La centrale si prende la scena andando a segno altre due volte per il 17-11. Le ospiti non riescono a rientrare e il match si chiude definitivamente sul 25-20.

I commenti dei protagonisti

Dana Rettke giudica così la prova della sua squadra: "Oggi abbiamo giocato e vinto di squadra e di questo sono veramente felice. Siamo ancora più cariche perché sappiamo che martedì giocheremo la Semifinale di Champions League. Sono molto felice per i tre punti guadagnati questa sera".

Il tabellino

Allianz Vero Volley Milano - Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 3-0 (25-19; 25-23; 25-20)

Allianz Vero Volley Milano: Cazaute 6, Malual, Heyrman 6, Orro 7, Rettke 8, Bajema 2, Sylla 10, Egonu 21, Candi 3, Castillo (L). Non entrate: Folie, Prandi, Pusic (L), Daalderop. All. Gaspari.

Honda Olivero S.Bernardo Cuneo: Tanase, Sylves 3, Stigrot 8, Kubik 4, Ter Brugge 2, Enweonwu 15, Signorile, Hall 2, Scogniamillo (L), Haak 9, Molinaro 2. Non entrate: Scola, Ferrario (L). All. Micoli

NOTE

Arbitri: Sergio Jacobacci, Stefano Caretti

Spettatori: 2047

Durata set: 29', 30', 30' ; Tot: 1h36'

Allianz Vero Volley Milano: battute vincenti 6, battute sbagliate 8, muri 10, errori 19, attacco 45%

Honda Olivero S.Bernardo Cuneo: battute vincenti 0, battute sbagliate 6, muri 3, errori 25, attacco 27%

MVP: Alessia Orro (Allianz Vero Volley Milano)

Impianto: Opiquad Arena - Monza (MB)