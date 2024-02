Serie A1 femminile, per l'Allianz Vero Volley c'è l'insidiosa trasferta di Pinerolo

Dopo i due intermezzi di Coppa Italia e Champions per l'Allianz Vero Volley Milano è tempo di tornare a pensare al campionato. Domenica c'è la trasferta di Pinerolo, molto insidiosa per quello che la Wash4Green è stata capace di fare quest'anno. La squadra di Marchiaro staziona in zona playoff praticamente da inizio stagione e sarà un cliente assai ostico per le rosa, che tuttavia devono difendere la seconda posizione dagli assalti di Novara e Scandicci.

Per le ragazze di Marco Gaspari sono stati giorni di gioie e dolori: dapprima la sconfitta nella finale della competizione che assegna la coccarda tricolore contro la solita Conegliano, che ha rimandato ancora una volta l'appuntamento con il primo trofeo nazionale della loro storia, poi il corroborante successo di Lodz, che potrebbe schiudere le porte alla prima semifinale di Champions in assoluto.

Per pensare al match di ritorno ci sarà tempo, l'obbiettivo più immediato è appunto conservare la seconda piazza con una vittoria possibilmente convincente.

Avversario da non sottovalutare quello piemontese, al momento al terzo posto nella classifica di squadre per maggior punti segnati (1378) e al quarto per quanto riguarda gli ace realizzati (102), guidate dalla schiacciatrice Sorokaite, autrice di 20 ace. Milano, invece, potrà contare su una Paola Egonu in forma smagliante, reduce dai 14 punti segnati in Champions, e dai 35 messi a terra nella finale di Coppa Italia. L'opposto veneto è prima nella classifica delle "top spikers" con 429 punti segnati, davanti alla russa Akimova con 410.

Curiosità

ROSTER COMPLETO – ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO

Palleggiatrici ORRO, PRANDI

Centrali RETTKE, HEYRMAN, FOLIE, CANDI

Schiacciatrici EGONU, SYLLA, MALUAL, CAZAUTE, BAJEMA, DAALDEROP

Liberi PUSIC, CASTILLO

Allenatore GASPARI

ROSTER COMPLETO – WASH4GREEN PINEROLO

Palleggiatrici: CAMERA, CAMBI

Centrali: COSI, POLDER, AKRARI

Schiacciatrici: SOROKAITE, D'ODORICO, BUSSOLI, STORCK, NEMETH, UNGUREANU

Liberi: DI MARIO, MORO

Allenatore: MARCHIARO

PRECEDENTI: 3 (3 successi Allianz Vero Volley Milano)

EX: Letizia Camera a Vero Volley nel 2022/2023; Vittoria Prandi a Pallavolo Pinerolo nel 2021/2022, 2022/2023

Le impressioni del coach

Così Marco Gaspari a due giorni dal match: "Una partita delicata. Pinerolo è stata sfortunata quest'anno soprattutto nel reparto schiacciatori, ma in casa hanno sempre dimostrato di avere qualcosa in più. Non ultima la vittoria conseguita contro Chieri. Abbiamo grandi rispetto per le piemontesi per la crescita dimostrata in questi anni. Dobbiamo resettare le fatiche di una settimana complicata da ogni punto di vista, e ripartite in campionato per blindare il secondo posto".

La classifica

Prosecco Doc Imoco Conegliano 57, Allianz Vero Volley Milano 49, Igor Gorgonzola Novara 47, Savino Del Bene Scandicci 46, Reale Mutua Fenera Chieri '76 36, Wash4green Pinerolo 30, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 28, Aeroitalia Smi Roma 27, Il Bisonte Firenze 24, Trasportipesanti Casalmaggiore 23, Uyba Volley Busto Arsizio 18, Volley Bergamo 1991 15, Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 13, Itas Trentino 7