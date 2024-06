Serie A1 femminile, la Vero Volley Milano verso un nuovo cambio di denominazione

Un vero fulmine a ciel sereno. E' praticamente certo che la squadra femminile del Consorzio non si chiamerà più Allianz Vero Volley Milano.

Dopo soltanto una stagione, in cui più volte è stato sfiorato il successo finale, Allianz e la stessa Vero Volley hanno deciso di fare un passo indietro interrompendo il rapporto di partnership e pertanto il team, che come è noto non sarà più allenato da Marco Gaspari (si attende l'ufficialità del sostituto che salvo sorprese sarà l'ex Novara Stefano Lavarini), dovrà cercarsi una valida alternativa.

Non si conoscono i motivi di questa cessazione di collaborazione così repentina e si attendono le prossime settimane per capire l'eventuale sponsor che prenderà il posto della nota società europea di servizi assicurativi e finanziari.

Il comunicato ufficiale

"Allianz e il Consorzio Vero Volley comunicano – dopo aver vissuto con orgoglio la stagione sportiva 2023-2024 della prima squadra Vero Volley Milano, nel corso della quale è stato stabilito il nuovo record di pubblico per la pallavolo di serie A femminile con i 12.562 spettatori presenti il 5 novembre al Mediolanum Forum di Assago, e la partecipazione insieme a tre finali, tra cui quella di Champions League – che non proseguiranno nel loro rapporto di partnership per il prossimo campionato e nelle manifestazioni internazionali".