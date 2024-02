Serie A1 femminile, l'Allianz Vero Volley suda sette camicie ma passa a Pinerolo

Come spesso accaduto in questa stagione l'Allianz Vero Volley Milano è andata in difficoltà contro formazioni non certo di prima fascia, ma piuttosto agguerrite, ma è riuscita a spuntarla. E' accaduto anche a Pinerolo al cospetto di una Wash4Green che ha veramente messo paura alle rosa, che però si sono ricordate di essere la vicecapolista della serie A1 e, sotto 2-1, sono riuscite a portare a termine una rimonta non certo agevole.

Il primo posto resta lontanissimo e ci sarà da difendere anche il secondo dall'assalto di Novara e Scandicci, ma con il carattere mostrato (nota positiva), non dovrebbe essere difficile farlo. L'aspetto da curare assolutamente è quello della tenuta in campo: questa squadra, quando il gioco si fa duro, va troppo spesso in difficoltà e anche il match di oggi non ha fatto eccezione.

Bisognerà lavorarci su soprattutto in vista della Champions: giovedì prossimo all'Allianz Cluod arriverà il LKS Lodz, già battuto 3-1 a domicilio. Basterà aggiudicarsi due set per ottenere una storica semifinale, ma abbassare la guardia è severamente probito.

Tornando alla serata del Pala Bus Company Milano deve dire grazie soprattuto ad Adhu Malual, MVP con 26 punti messi a segno. Ottima anche la produzione offensiva di Cazaute (21 punti con 2 ace); in doppia cifra per Milano anche Bajema (15 punti) ed Heyrman-Candi con 13 palloni messi a terra a testa.

La partita

Il sestetto iniziale prevede Orro – Malual come diagonale palleggiatore opposto, coppia di schiacciatrici composta da Cazaute e Bajema, Candi-Heyrman come centrali e Castillo libero.

Scatto in avanti dei padroni di casa (5-0) che induce Gaspari a chiamare time out. Poco male perchè il parziale rimane elevato (10-4): Milano inizia a giocare con Cazaute e Maual e rientra in scia (13-11). L'aggancio avviene sul 16 pari grazie al muro di Orro e al primo tempo di Heyrman dopo che le pinelle erano andate sul 16-14. Cazaute sorpassa per la prima volta (21-22), Pinerolo non solo replica prontamente (23-22), ma riesce a portare a termine il primo set sul 25-23.

Le rosa sono chiamate a reagire con Candi si portano sul 3-6. Sale in cattedra Malual, che spesso e volentieri fa danni al servizio (5-12), mentre il break successivo è ad opera di Cazaute (7-16). Bajema ed Orro si occupano di chiudere la seconda frazione a loro vantaggio (18-25).

Le difficoltà per le milanesi non sono finite: Pinerolo riparte a razzo (4-0). Malual è ancora sugli scudi e le rosa risalgono sul 6-4. Il calore del pubblico di casa spinge le tricolori all'assalto e raggiungono la parità al 16. Il break decisivo è quello che le porta sul 20-17 a causa anche di un tocco a muro rilevato dal videocheck. Ultimo assalto Milano sul 24-22, le piemontesi non perdono lucidità e si riportano al comando (25-22).

La squadra di Marchiaro assapora il gusto del clamoroso successo e parte avanti nel quarto set (5-3), pronta la risposta ospite con il mani out di Cazaute (5-7). Pipe di Malual per il 6-9, reazione Pinerolo che porta alla nuova parità (11-11). Grande spavento quando il punteggio va sul 13-11, ma Orro si mette in proprio per pareggiare nuovamente (15-15). Stavolta sono Cazaute e Candi a fare la differenza (17-19). I due ace di fila di Orro segnano lo strappo decisivo (17-22) per un parziale che si chiuderà sul 19-25.

Verdetto dunque rimandato al tie break, che vede le rosa partire fortissimo (0-4, ace di Orro). Bajema manda le due squadre al cambio di campo (4-8). Seconda parte senza storia: l'Allianz vince e conquista due punti in più per la sua classifica (10-15).

Il commento dei protagonisti

Adhu Malual, migliore in campo, giudica così la prova della sua squadra: "Una vittoria importante, soprattutto in vista del ritorno dei Quarti di Finale di Champions League. Un partita un po' altalenante, in cui non siamo state molto attente su alcuni fondamentali e questo ci ha reso il gioco più difficile. Alla fine abbiamo avuto la meglio e di questo sono molto soddisfatta".

Il tabellino

Wash4Green Pinerolo - Allianz Vero Volley Milano 2-3 (25-23; 18-25; 25-22; 19-25; 10-15)

Wash4Green Pinerolo: Sorokaite 17, Cambi 6, Di Mario, Polder 13, Moro (L), Storck 8, Camera, Nemeth 8, Mason 9, Akrari 16, Cosi 1, N.E. Bernasconi All. Marchiaro.

Allianz Vero Volley Milano: Cazaute 21, Malual 26, Heyrman 13, Orro 7, Pusic, Bajema 15, Candi 13, Castillo (L). N.E. Folie, Prandi, Rettke, Sylla, Egonu, Daalderop (L) All. Gaspari

NOTE

Arbitri: Rossi Alessandro, Verrascina Antonella

Spettatori: 1500

Durata set: 27', 22', 30', 25, 16'; Tot: 2h13'

Wash4Green Pinerolo: battute vincenti 6, battute sbagliate 6, muri 9, errori 15, attacco 41%

Allianz Vero Volley Milano: battute vincenti 8, battute sbagliate 11, muri 16, errori 20, attacco 46%

MVP: Adhu Malual (Allianz Vero Volley Milano)

Impianto: Pala Bus Company - Villafranca Piemonte (TO)