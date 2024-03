Serie A1 femminile, l'Allianz Vero Volley Milano vince e spera ancora nel secondo posto

L'Allianz Vero Volley Milano non molla il secondo posto. E lo fa capire vincendo di gran carriera l'anticipo della penultima giornata della regular season.

Il 3-1 rifilato ad un comunque coriaceo Bisonte Firenze mette pressione alla Savino Del Bene Scandicci, che ora è obbligata a fare risultato domani contro Roma in un match tutt'alltro che scontato, e testimonia un ritrovato spirito di squadra che non fa che alimentare speranze ed ottimismo in vista dell'importantissimo impegno di Champions di martedì ad Istanbul contro il Fenerbahce (in palio l'accesso ad una storica finale, bastano due set per ottenerlo).

L'unica nota stonata riguarda Alessia Orro, che nel corso della partita è stata costretta ad abbandonare il campo a causa di un infortunio alla caviglia. Dunque la sua disponibilità per martedì è tutta da valutare.

MVP del match è Myriam Sylla, che chiude con 14 punti, tanta energia e un contributo importante in tutte le fasi del gioco per la sua squadra. In doppia cifra nel tabellino vanno anche Egonu (22), Bajema (11) e Candi (10).

La partita

Gaspari schiera la sua squadra con Orro-Egonu (palleggiatore-opposto), Cazaute-Bajema (schiacciatrici), Candi-Heyrman (centrali) e Castillo (libero).

Parte meglio Il Bisonte con Ishikawa, protagonista del primo break (1-4). Cazaute e Candi rispondono (3-4), ma le gigliate fanno altrettanto e allungano di nuovo (8-10). Egonu firma il pari (10-10), Firenze fa ancora la voce grossa (11-14). Ancora parità al 14, poi Egonu al servizio e Orro di sua iniziativa determinano il primo vero strappo (18-15). E' la svolta: Bajema infila due aces consecutiva (22-17), Egonu chiude sul 25-19.

Le rosa accelerano in avvio di secondo set (6-1), ma le bisontine riescono a tornare avanti sull'8-10. Il 10-13 costringe Gaspari a chiamare time out, mossa azzeccata perchè Candi sigla il 14 pari. Kipp però va in battuta e fa 15-18; Milano si disunisce e va sotto 18-23. Firenze porta a termine la missione e va sull'uno a uno grazie al 20-25 conclusivo.

Urge una reazione e le rosa la mostrano in avvio di terzo parziale con Sylla (5-3). Il Bisonte non si arrende e pareggia (6-6), Milano però alza la voce e vola sul 19-14. Orro e Sylla mettono di fatto in ghiaccio il due a uno (22-15); l'ufficialità per così dire la dà quest'ultima con l'attacco del 25-17.

Come nel set precedente è Sylla a dare il primo squillo (7-4), poi ci pensa Orro a portare le rosa sul 10-4. Firenze cerca di restare attaccata, ma non vi riesce in quanto Milano si porta sul 19-10. Sul 20-12 Gaspari perde il suo capitano, ma ciò non gli impedisce di conquistare i tre punti. Sei sono i match point, la chiusura è affidata a Daalderop per il 25-21.

I commenti dei protagonisti

Ad esternare le sue impressioni al termine della partita è Sonia Candi: "Vittoria importante sia per la classifica, per restare nelle zone alte e continuare la lotta per il secondo posto, sia per presentarci nel migliore dei modi all’importante appuntamento di Champions League martedì prossimo. Firenze ha giocato bene, ha spinto molto in battuta ma noi siamo state brave a reagire di squadra e portare a casa bottino pieno".

Il tabellino

Allianz Vero Volley Milano – Il Bisonte Firenze 3-1 (25-19; 20-25; 25-17; 25-21)

Allianz Vero Volley Milano: Cazaute 2, Malual, Heyrman 9, Orro 4, Prandi, Bajema 11, Sylla 14, Egonu 22, Daalderop 1, Candi 10, Castillo (L). N.E.: Folie, Pusic (L), Rettke. All. Gaspari

Il Bisonte Firenze: Acciarri 6, Ribechi 1, Ishikawa 7, Leonardi (L), Battistoni, Alsmeier 15, Montalvo 4, Kipp 18, Lazic, Mazzaro 5, Graziani, Agrifoglio, Kraiduba 2. N.E.: Graziani (L). All. Parisi

NOTE

Arbitri: Denis Serafin, Mauro Goitre

Durata set: 26′, 26′, 27′; 31′. Tot: 2h00′

Spettatori: 2630

Allianz Vero Volley Milano: battute vincenti 8, battute sbagliate 11, muri 13, errori 24, attacco 43%

Il Bisonte Firenze: battute vincenti 5, battute sbagliate 15, muri 5, errori 22, attacco 39%

MVP: Myriam Sylla (Allianz Vero Volley Milano)

Impianto: Allianz Cloud – Milano