Serie A1 femminile, Vittoria Prandi scende di categoria: giocherà a Trento

Il suo addio era già stato annunciato dal club sui canali social circa un mese e mezzo fa e nella giornata odierna è stata resa nota la sua nuova destinazione.

Vittoria Prandi, giunta la scorsa estate da Pinerolo per ricoprire le spalle di Alessia Orro, lascia la Vero Volley Milano per trasferirsi nella Trentino Volley, squadra neoretrocessa in A2 che punta però ad un'immediata risalita nella massima serie.

L'avventura in rosa della palleggiatrice nativa di Mirandola (Modena) il 4 novembre del 1994 si conclude dopo una sola stagione, in cui ha dato il contributo nella conquista di tre finali (Supercoppa, Coppa Italia e Champions), nessuna purtroppo conclusasi felicemente.

Davide Mazzanti, tecnico dei trentini, l'accoglie così:

"Vittoria è una persona importantissima per la nostra squadra, per diversi motivi - spiega Mazzanti al sito ufficiale della società gialloblù - Il suo modo di vivere il ruolo, in campo e fuori dal campo, saranno determinanti per la costruzione del nostro ambiente di lavoro. Nel corso della sua carriera ha maturato una grande esperienza e sensibilità nel giocare e nel gestire i suoi attaccanti, ha un entusiasmo contagioso e sono curioso di vedere quanto potrà ancora crescere un’atleta esperta come lei ma con una disponibilità infinita a cercare il limite".

La regista a Trento vestirà la maglia numero 11 e cercherà di centrare un incredibile tris. Due sono fino ad ora i campionati di A2 vinti, nel 2018 a Brescia e nel 2022 a Pinerolo, quest'ultima squadra con cui ha ottenuto una salvezza a dir poco miracolosa nella stagione successiva bruciando al fotofinish la Bartoccini Fortinfissi Perugia.