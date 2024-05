Volley A1 femminile, anche Myriam Sylla non si muove dall'Allianz Vero Volley Milano

Dopo la certezza della permanenza di Egonu c'era da capire se lo stesso sarebbe accaduto per l'altro pezzo pregiato dell'Allianz Volley Milano.

Nel pomeriggio di oggi è arrivata la tanto attesa risposta positiva: Myriam Sylla vestirà la maglia rosa per la terza stagione consecutiva.

Per la schiacciatrice, attualmente impegnata con la nazionale alla VNL, il biglietto da visita ottenuto nel 2023/24 è il seguente: 376 punti in 38 partite tra campionato (Regular Season e Playoff) Coppa Italia, Supercoppa e Champions League.

La carriera

Nata a Palermo da genitori ivoriani, classe '95, Myriam Sylla si è trasferita con la famiglia da piccola a Valgreghentino, in Lombardia, dove ha iniziato a giocare a pallavolo prima nelle giovanili del Grenta, poi dell’Olginate e successivamente dell’Amatori Orago. Tre stagioni tra giovanili e B1 a Villa Cortese, dove ha fatto il suo esordio in A1, poi il grande salto a Bergamo, squadra che l'ha lanciata ai massimi livelli e con cui ha conquistato, in cinque stagioni, anche una Coppa Italia (2016). Dal 2018/2019 è diventata una giocatrice di Conegliano: con la squadra veneta ha vinto tutto sia in Italia (3 Scudetti, 3 Coppe Italia, 3 Supercoppe Italiane) che a livello internazionale (1 Mondiale per Club, 1 CEV Champions League), diventando una delle schiacciatrici più forti del panorama pallavolistico mondiale. Da due stagioni gioca con la maglia di Vero Volley.

A livello individuale, con la Nazionale, ha vinto il premio di Miglior schiacciatrice del Mondiale 2018 e 2022 e dell'Europeo del 2019 e 2021. Con la maglia azzurra vanta un oro all'Europeo nel 2021 e un oro alla VNL 2022.

Le prime impressioni

La giocatrice commenta così la riconferma da parte del club: "Sono molto felice di restare a Milano per un'altra stagione. Mi auguro che la prossima annata sia piena di emozioni positive, non mi pongo obiettivi perchè a parlare vorrei sia il campo. Questa stagione abbiamo lavorato molto, ma servirà alzare ancora di più l'asticella per poter raggiungere traguardi maggiori. Ringrazio la società per la fiducia e mando un grandissimo abbraccio a tutti i tifosi che ci hanno sempre sostenuto dall'inizio alla fine, nel bene e nel male: grazie di cuore, siete stati sempre al nostro fianco, a presto!".

Curiosità

LA SCHEDA

Myriam Fatime Sylla

Nata a Palermo, 8 gennaio 1995

Altezza 181 cm

Ruolo Schiacciatrice

CARRIERA CON I CLUB

2010-11 Mc Carnaghi Villa Cortese

2011-12 Gso Villa Cortese

2012-13 Mc Carnaghi Villa Cortese

2013-14 Foppapedretti Bergamo

2014-15 Foppapedretti Bergamo

2015-16 Foppapedretti Bergamo

2016-17 Foppapedretti Bergamo

2017-18 Foppapedretti Bergamo

2018-19 Imoco Conegliano

2019-20 Imoco Conegliano

2020-21 Imoco Conegliano

2021-22 Prosecco Doc Imoco Conegliano

2022-23 Vero Volley Milano

2023-24 Allianz Vero Volley Milano

2024-25 VERO VOLLEY MILANO

TITOLI CON I CLUB

Coppa Italia 2015-16 Bergamo

Supercoppa 2018 Conegliano

Scudetto 2018-19 Conegliano

Supercoppa 2019 Conegliano

Mondiale 2019 Conegliano

Coppa Italia 2019-20 Conegliano

Supercoppa 2020 Conegliano

Coppa Italia 2020-21 Conegliano

Scudetto 2020-21 Conegliano

Champions 2020-21 Conegliano

Supercoppa 2021 Conegliano

Coppa Italia 2021-22 Conegliano

Scudetto 2021-22 Conegliano

MEDAGLIE CON LA NAZIONALE

Bronzo Mondiale 2022

Oro Volley National League 2022

Oro Europeo 2021

Bronzo Europeo 2019

Argento Mondiale 2018

Argento Grand Prix 2017

ALTRE MEDAGLIE CON LA NAZIONALE

Oro Volley Masters Montreaux 2018

PREMI INDIVIDUALI

2018 - Campionato mondiale: Miglior schiacciatrice

2019 - Campionato europeo: Miglior schiacciatrice

2021 - Campionato europeo: Miglior schiacciatrice

2022 - Campionato mondiale: Miglior schiacciatrice

ONORIFICENZE

Cavaliere Ordine al merito della Repubblica italiana «Di iniziativa del Presidente della Repubblica» 20 settembre 2021