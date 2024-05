Volley femminile, Velasco sul dualismo Egonu - Antropova: "Chi giocherà? Faccio come Mourihno..."

La stagione dei club non è ancora terminata e avrà come appendice la finale di Champions League in programma domenica 5 maggio ad Antalya. A giocarsi il titolo in un match fratricida saranno la Prosecco Doc Imoco Conegliano, che pochi giorni fa ha conquistato il settimo scudetto della propria storia, e l'Allianz Vero Volley Milano, una delle deluse almeno fino a questo momento.

La mente perà è già rivolta alla prossima estate, che vedrà la nazionale azzurra in campo nella VNL per cercare di strappare un pass alle prossime olimpiadi.

E' chiaro, e non potrebbe essere altrimenti, che il principale argomento di discussione riguarda quale giocatrice sarà l'opposto titolare in queste importantissime gare. In corsa, neanche a dirlo, ci sono Paola Egonu, protagonista di una stagione comunque positiva con l'Allianz Vero Volley Milano, che dunque domenica prossima si giocherà un trofeo di grande prestigio, ed Ekaterina Antropova, che con la Savino Del Bene Scandicci ha conteso il tricolore a Conegliano fino alle ultime battute.

Il commissario tecnico Julio Velasco, in occasione della presentazione ufficiale della stagione 2024 delle Nazionali Azzurre di pallavolo svoltasi questa mattina nella sala del Belvedere di Palazzo Lombardia, ha liquidato così il discorso:

"Non ho intenzione di rispondere a questa domanda. Non permetterò che per tutta l'estate si parli di questo argomento che non fa bene alla squadra. Se mi fate la domanda faccio come Mourinho con i giornalisti, non vi risponderò. E' il gioco delle parti".

Sylla "degradata"

La mattinata milanese è servita anche per apprendere che Myriam Sylla non sarà più il capitano della squadra. I gradi saranno affidati alla centrale di Novara, in procinto di tornare in rosa, Anna Danesi.

Anche su questo argomento Velasco è piuttosto sintetico: "Cambia l'allenatore, cambia il capitano". Il nuovo corso dunque può ufficialmente iniziare.