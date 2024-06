Pallavolo, il Consorzio Vero Volley vara la campagna abbonamenti

La Campagna Abbonamenti 2024/2025 è ufficialmente aperta! La prossima sarà una stagione sportiva piena di storie da vivere in campo e fuori, per un’annata che promette spettacolo tra campionato, Coppa Italia e per la prima volta due squadre in Champions League! L’Opiquad Arena e l’Allianz Cloud sono pronti a raccontare una stagione storica delle due prime squadre del Consorzio Vero Volley: abbonati e riserva un posto da protagonista per tutta la prossima esaltante annata sportiva!

Come per l’anno passato, l’abbonamento alla nuova stagione comprende tutte le gare casalinghe di campionato, coppe europee (escluse finali o Final Four in sede terza), Playoff e Coppa Italia (esclusa Final Four). Inoltre a tutti gli abbonati sarà fornita una sciarpa del tifoso e un buono da 10€ valido per l’acquisto di una maglia replica (cumulativo con lo sconto Vero Volley Club!).



Chi acquista l’abbonamento di Serie A1 Femminile riceverà inoltre un codice speciale (il barcode dell’abbonamento è il codice da utilizzare, sarà valido dalla mezzanotte del giorno dopo l’acquisto) per comprare l’abbonamento di SuperLega Maschile nello stesso settore (o in settori di valore minore) al 50% (rispetto al prezzo intero dello stesso settore).

Sono aperte anche tariffe per i nuclei familiari (due adulti + bambini) che comprendono l’acquisto di due abbonamenti a tariffa intera con terzo e quarto abbonamento al 50% di sconto (rispetto al prezzo intero dello stesso settore). Per gruppi familiari maggiori di quattro persone è possibile contattare l’indirizzo biglietteria@verovolley.com. Verranno effettuati controlli a campione sull’entità dei nuclei familiari.

Ecco di seguito le tempistiche di prelazione:

DALL’11 GIUGNO 2024 AL 18 GIUGNO 2024 | PRELAZIONE PER EX-ABBONATI, TESSERATI E SPONSOR

Se ti sei abbonato alla stagione 2023/2024 puoi sfruttare un periodo di prelazione per acquistare l’abbonamento della prossima stagione. L’iniziativa è aperta anche ai tesserati Vero Volley e Vero Volley Network: una settimana per assicurarti un posto e goderti il grande spettacolo della pallavolo di Serie A!

Ognuno potrà far sottoscrivere ad un amico un altro abbonamento alla tariffa dedicata.

I codici necessari all’acquisto dell’abbonamento con tutte le informazioni sulle modalità di pagamento sono stati inviati via mail (o tramite contatto diretto) qualche ora prima dell’apertura della campagna abbonamenti.

Tutti gli abbonati alla passata stagione e i tesserati Vero Volley (compresi allenatori e dirigenti) hanno diritto alla tariffa “Ridotto” in tutti i settori. Finito il periodo di prelazione, si potrà continuare ad acquistare l’abbonamento alla tariffa dedicata con i codici ricevuti via email.

Per ulteriori informazioni è attiva la casella mail dedicata abbonati@verovolley.com.

DAL 18 GIUGNO 2024 AL 25 GIUGNO 2024 | PRELAZIONE PER ISCRITTI A MYVERO

Tutti gli iscritti a MyVero avranno una settimana di prelazione a loro dedicata, che anticipa la vendita libera. Per sfruttare questo periodo basta iscriversi a MyVero, è semplice e gratuito!

Tutte le informazioni sulle modalità di pagamento saranno inviate via mail il 17 giugno a tutti gli iscritti a MyVero.

Tutti gli iscritti a MyVero hanno diritto alla tariffa “Ridotto” in secondo anello/altri settori, mentre per usufruire della tariffa "Ridotto" in tutti i settori scarica l’app e accedi nell’area riservata con le credenziali MyVero. Finito il periodo di prelazione dedicato, si potrà continuare ad acquistare a tariffa ridotta con i codici ricevuti via email.

Per ulteriori informazioni è attiva la casella mail dedicata abbonati@verovolley.com.

DAL 25 GIUGNO 2024 FINO ALLA SECONDA GARA DI CAMPIONATO | VENDITA LIBERA

Apre la vendita libera degli abbonamenti a tutti i tifosi, che finirà alla seconda partita casalinga delle squadre Vero Volley (la data verrà comunicata una volta che i calendari saranno ufficializzati dalle Leghe Pallavolo).

MODALITÀ DI ACQUISTO:

- VIVATICKET: sarà possibile acquistare online al seguente link.

- BIGLIETTERIA FISICA: sarà possibile acquistare i biglietti nei seguenti orari, validi per il mese di giugno (per luglio sarà ancora possibile previo appuntamento scrivendo prima a biglietteria@verovolley.com):

Giovedì dalle ore 12.00 alle ore 14.00 e dalle ore 18.00 alle ore 19.00 all’Opiquad Arena di Monza.

Martedì dalle ore 12.00 alle ore 14.00 e dalle ore 18.00 alle ore 18.30 al Koelliker Hub (Via Gallarate 199, Milano).

Per poter acquistare l’abbonamento sarà necessario iscriversi a MyVero.

Per tutti coloro che desiderano acquistare l'abbonamento fisicamente in biglietteria, consigliamo di effettuare prima la registrazione a MyVero.

Utilizza in fase di acquisto online un indirizzo email diverso per ogni abbonamento: le comunicazioni riservate agli abbonati verranno inviate a questo indirizzo!

Da settembre potrai trovare il tuo abbonamento sull'app Vero Volley, quindi, se possibile, inserisci degli indirizzi corrispondenti a un account MyVero.

Nel caso in cui le partite dovessero esser giocate in una sede diversa, ti comunicheremo via mail, prima dell’apertura delle vendite, il tuo posto corrispondente, avendo cura di assegnarti un posto equivalente o migliore. Il tuo abbonamento in versione digitale o cartacea ti permetterà di entrare nella sede in cui si terrà la partita.

DIVERSAMENTE ABILI

I tifosi con disabilità riconosciuta dall’80% hanno diritto all’abbonamento gratuito e potranno portare un accompagnatore anch’esso a tariffa omaggio. Per chi ha una disabilità fisica non è possibile sottoscrivere un abbonamento, e le richieste verranno gestite di partita in partita, nel settore a loro dedicato. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’indirizzo biglietteria@verovolley.com