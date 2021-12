Sesta vittoria consecutiva per le Coccinelle, al PalaVolley si arrende anche Bra

Sesta vittoria consecutiva per le Coccinelle della Fo.Co.L Volley Legnano che, nonostante un avvio incerto e il primo set perso in casa in questo campionato, hanno saputo rialzare immediatamente la testa contro Libellula Area Bra e andare a vincere una partita fondamentale, a sette giorni dal big match di Palau contro la capolista Capo d'Orso.

Cavaleri e compagne si sono distinte per aver saputo, nei momenti topici dell'incontro, fare quadrato, adattandosi all'avversario e sfruttando i suoi punti deboli.

Lasciate sfogare le ospiti, ecco dunque una repentina accelerazione: poche concessioni, giusto qualcosa nel secondo e nel quarto ma senza mai correre grossi pericoli.

Il terzo set invece è stato di marca biancorossa dall'inizio alla fine, con la complicità di due turni a servizio devastanti, prima con Frigo (7-0, con quattro ace) poi con Fantin(10-0).

La sempre pregevole regia di Marta Roncato ha mandato a segno ripetutamente le proprie compagne, intelligentemente alternate nelle varie soluzioni d'attacco: in doppia cifra Simonetta (18, 44%, top scorer dell'incontro), insieme a Valli e Frigo, entrambe a quota 11.

Dicevamo dunque servizio determinante in più di un'occasione, con i quattro ace di Frigoe i tre di Fantin, autrice anche di tre block-in: proprio il muro è stato un altro fondamentale particolarmente incisivo, con 12 punti stampati a terra (oltre ai 3 di Fantin, stesso numero anche per Simonetta e Mazzaro).

Stessa Mazzaro da segnalare pure per la concretezza in fase difensiva, dove la compagna Brogliato ha costruito la sua partita, permettendo contrattacchi pazzeschi: grazie ad una condotta impeccabile, il libero n.10 si è pienamente meritata la nomina ad MVP.



La cronaca:

Primo set: parte forte Legnano (5-3) che aggredisce in ogni fondamentale e va a segno con attacchi calibrati (Valli, Simonetta, Mazzaro), con l'ace di Simonetta e a muro, grazie al block-in di Roncato. Bra risponde e sorpassa (5-6). Venturini è il terminale offensivo di riferimento per le piemontesi (9-12), mentre la Fo.Co.L va a segno a muro (ancora Roncato e Mazzaro) ma fatica a rimettersi in carreggiata, subendo i determinanti 3 ace consecutivi di Braida che scava il gap (13-18, dentro Cavaleri per Valli). Il punteggio resta invariato e le ospiti sono le prime a conquistare un set al PalaVolley in questa stagione.



Secondo set: Fantin suona la carica negli scambi iniziali (2-1), punteggio ribaltato da Bra (2-4), ma Simonetta e Valli, ben lanciate in avanti dalla sapiente Roncato, ci riportano sopra (9-7), costringendo coach Relato al time-out. Bra resta aggrappata e riesce anche a trovare il sorpasso (13-15), ma subisce due punti da Valli che danno il la all'allungo biancorosso, cui contribuiscono l'ace di Roncato e i due muri, prima di Fantin, poi di Simonetta. Bra cambia con gli ingressi di Rolando e Sturaro al palleggio ma la Fo.Co.L è in pieno controllo del set e lo fa suo.



Terzo set: ancora avanti Bra (1-2), ma con Frigo e Mazzaro le Coccinelle scavalcano le avversarie. Fase punto a punto fino alla fast di Frigo, che poi va in battuta, per un parziale di 7-0, con quattro ace della centrale: 12-6. Batte e Nonnati provano a reagire, ma gli attacchi ospiti si infrangono nelle grandi difese di Brogliato e quando manca lei c'è sempre qualcuno pronto a sacrificarsi per proteggere la retroguardia. Bra accorcia (14-12) ma Fantin si impossessa della battuta, mettendo in crisi la ricezione ospite, come poco prima la sua compagna di reparto: altro parziale, di 10-0, con un ace e punti determinanti di Simonetta e Mazzaro che ci mette lo zampino a muro. Vantaggio troppo ampio per concedere un recupero, ed è 2-1.



Quarto set: la Libellula torna in campo con grande voglia e conduce nettamente (1-4). Le Coccinelle non si fanno intimidire e rispondono con verve offensiva grazie a Mazzaro e Valli (5-5), passando poi per alcuni errori avversari e siglando il +3 con Simonetta. Relato cambia, inserendo Ambrosio al centro e Rolando per Giombini, ma il filo conduttore resta invariato, con una Fo.Co.L propositiva, pronta a spingere al massimo (doppia fast di Frigo, attacco di Valli, 15-11). Bra riesce a rifarsi sotto, sfruttando qualche leggera incertezza legnanese (19-17), poi subisce, fino al muro di Mazzaro che crea entusiasmo per il 23-17. Alcuni episodi permettono alla Libellula di tornare pericolosa, capace di annullare tre match point ma alla fine la fast di Frigo mette la parola stop alla sfida.

Fo.Co.L Volley Legnano-Libellula Area Bra 3-1

(20-25, 25-19, 25-14, 25-22)

Fo.Co.L Volley Legnano: Lenna (L), Caprioli, Valli 11, Venegoni, Simonetta 18, Frigo 11, Brogliato (L), Marini, Bonato, Cavaleri, Fantin 8, Mazzaro 9, Roncato 5, Broggio. Allenatore: Uma. Assistente: Lumastro.

Note: 10 ace (17 errori al servizio), 57% in ricezione (34% perfetta), 29% in attacco, 12 muri.

Libellula Area Bra: Rivetti 6, Braida 5, Cammardella (L), Ambrosio, Nonnati 6, Montà, Batte 11, Venturini 8, Rolando 2, Sturaro 1, Fea (L), Giombini 3. Allenatore: Relato. Assistente: Trentini.

Note: 7 ace (13 errori in battuta), 56% in ricezione (26% perfetta), 20% in attacco, 12 muri.