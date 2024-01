Lo “strano” esonero di Stefano Saja: il coach milanese lascia Macerata da primo in classifica

“La CBF Balducci HR Macerata informa di aver sollevato dalla guida tecnica della prima squadra l’allenatore Stefano Saja. Al tecnico lombardo va il ringraziamento per il lavoro svolto finora, per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori fortune per il suo futuro”. È con queste parole che la società marchigiana ha comunicato l’esonero dell’allenatore originario di Milano, un vero fulmine a ciel sereno se si guarda la classifica delle arancionere nel girone B della Serie A2. Macerata guida infatti il raggruppamento a due gare dalla fine della regular season con 38 punti conquistati, frutto di 14 vittorie e 2 ko.

Non è stato un dominio netto finora, visto che CBF ha dovuto fare i conti con la grande rivelazione del girone, l’Esperia Cremona che ha un solo punto in meno rispetto alle maceratesi. Inoltre, la classifica è molto corta, tanto è vero che il terzo posto è distante appena tre lunghezze. Saja ha comunque fatto il suo, conquistando l’accesso ai play-off promozione per l’A1 in grande anticipo, ma gli è stata fatale la partita di due giorni fa in Coppa Italia. Nel quarto di finale disputato in casa, Macerata ha infatti subito una sonora sconfitta (0-3) contro l’Akademia Messina, un risultato che in pochi si sarebbero aspettati.

Basta questo fallimento per giustificare l’esonero? Sul web si sono scatenate discussioni di ogni tipo, in particolare secondo alcune ricostruzioni Saja non sarebbe stato gradito a parte del roster, “senatrici” in primis. Tra l’altro, l’esordio in campionato della CBF non è stato dei migliori. Le marchigiane hanno perso al debutto con Montecchio, vincendo poi i successivi due match al tie-break contro Cremona e Mondovì. Altri due passi falsi probabilmente non molto graditi sono stati il successo al tie-break ai danni di Lecco e il pesante 0-3 subito al Banca Macerata Forum contro Offanengo. Stefano Saja è arrivato a Macerata dopo l’ultima stagione al Trentino Volley, chiusa trionfalmente con la conquista della massima serie nella finale playoff con Brescia, l’avventura a Roma in Serie A1 nell’annata precedente e ben quattro stagioni da head coach della Consolini San Giovanni in Marignano in Serie A2.

Nella sua carriera anche tre anni di esperienza (2013/2016) come secondo allenatore in un top team come Piacenza, con cui ha conquistato lo Scudetto nel 2014, oltre ad alcune avventure nel volley maschile nella primissima parte della sua carriera (anche in Serie A1 come second coach della Gabeca Monza). Le parole pronunciate in occasione della presentazione ufficiale a giugno suonano ora come profetiche: “Sono ansioso di cominciare questa nuova avventura, che credo sia un progetto molto interessante che possa portarci lontano. Questa è la nascita di un nuovo ciclo e credo che sia importante rispettare i tempi e il gruppo che verrà fuori: di certo vorremmo competere con le più grandi poi, per quanto riguarda il raggiungimento dell'obiettivo, credo che sia importante fare un percorso”.