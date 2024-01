Superlega, dopo cinque anni il matrimonio Piazza-Milano continua: firmato un triennale

"Con lui non è stato e non è una volgare questione di soldi, con lui è questione di programma. Non siamo più la squadra sgangherata che deve fare elemosina, ma i giocatori ci chiamano per giocare da noi". Con queste parole il presidente Lucio Fusaro ha dato una grande notizia per i tifosi e chi ruota attorno al club: Roberto Piazza sarà tecnico della Powervolley per altre tre anni. Saranno in tutto otto e il tecnico potrebbe essere uno di quelli con maggiore permanenza in un club.

Un rapporto di grande fiducia e stima: Milano a inizio stagione ha toccato anche il fondo della classifica, risalita pian piano. Oggi si gioca una Final four di Coppa Italia e può assaltare il quarto posto. L'annuncio è stato dato al termine del ko in Cev Cup che è valso anche l'eliminazione della squadra che però non aveva la competzione europea come obiettivo. "Penso che in una azienda la persona più importante sia l'amministratore delegato, in una squadra è il coach. In queste settimane c'era chi lo dava già altrove, ci siamo seduti e siamo arrivati all'accordo".

"Abbiamo messo sul tavolo una serie di cose che fanno pensare a un grande salto di qualità e ringrazio il presidente per la fiducia, - ha detto Piazza - ora però pensiamo alla Milano di adesso".