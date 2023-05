Superlega, la Powervolley Milano annuncia il colpo di mercato: Kaziysky

"Soltanto" l'annuncio della conferenza stampa ma di fatto è la conferma ufficiale. Colpo di mercato per la Powervolley Milano he fra i primi nomi nuovi del roster 2023/2024 annuncia l'ormai ex capitano di Trento Matej Kaziysky.

Lo schiacciatore classe 1984, da pochissimo scudettato, sarà presentato alla stampa e al pubblico lunedì 29 maggio alle 16 al palazzo Coni in via Piranesi 46 a Milano.