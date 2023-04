Superlega playoff, Milano fatica con la Lube e finisce ko

Squadra in casa

Squadra in casa LUBE Civitanova

Nel fortino di Civitanova tre seti in salita. La Powervolley Milano stecca la prima gara di semifinale scudetto contro la Lube e si arrende 3-0. Si può però correre subito ai ripari domenica 16 aprile alle 18 proprio nella cità del Duomo.

Avvio thriller per Milano sotto 4-0; la formazione di Piazza accorcia di qualche break (14-12), ma la Lube si rilancia per il 22-15 e finale 25-17. Il secondo set è equilibrato fino al 7 pari, poi Civitanova allunga 14-11 e 20-17. Milano ci prova e accorcia 21-20, dal 22-21 break Lube per il 24-21; finale 25-22.

Terzo set di nuovo senza storia per i milanesi, Lube avanti dall'inizio alla fine (11-6 a metà). Il finale dice 25-17.

Cucine Lube Civitanova – Allianz Milano 3-0 (25-17, 25-22, 25-17) – Cucine Lube Civitanova: De Cecco 2, Yant Herrera 13, Chinenyeze 7, Zaytsev 10, Nikolov 17, Anzani 6, Balaso (L), D’Amico (L), Bottolo 0, Garcia Fernandez 0. N.E. Ambrose, Diamantini, Gottardo, Sottile. All. Blengini. Allianz Milano: Porro 1, Ishikawa 7, Loser 6, Patry 12, Mergarejo Hernandez 8, Piano 5, Vitelli 1, Pesaresi (L), Ebadipour 1, Lawrence 0, Bonacchi 0, Fusaro 0. N.E. Colombo. All. Piazza.