Superlega, Reggers è un nuovo opposto della Powervolley Milano

Una scommessa. La Powervolley Milano filma l'opposto belga classe 2003 Ferre Reggers. Il suo nome è associato al mondiale U21 di Cagliari del 2021 venne inserito nel sestetto ideale insieme con il giovane campione iridato azzurro, Paolo Porro, che ritroverà ora a Milano. L’altro schiacciatore che aveva impressionato gli addetti ai lavori in quell’annata era un certo Alex Nikolov, ora alla Lube.

"E’ sempre stato il mio sogno giocare nella Superlega italiana. Sì ho guardato moltissime partite di squadre italiane nell’ultimo anno, sia di campionato sia delle Coppe europee. Si tratta del miglior campionato d’Europa e di tutto il mondo. Non vedo davvero l’ora di iniziare, - queste le sue prime parole sotto la Madonnina - la mia migliore qualità da giocatore? Credo che senza dubbio sia l’elevazione. So che per il ruolo di opposto non sono ancora un giocatore molto potente, ma diciamo che ci sto lavorando per migliorare anche da quel punto di vista. Un’altra mia caratteristica positiva credo sia avere un ottimo senso del match. Anche nelle situazioni difficili mi si può affidare i palloni, quelli che scottano. Credo che questa sia un’importante qualità".