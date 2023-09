Pallavolo femminile, Mazzanti convoca Sylla e Parrocchiale per il preolimpico

Per Davide Mazzanti è arrivata l'ora delle scelte. Il torneo preolimpico di Lodz (Polonia), che mette in palio due posti per i Giochi di Parigi del prossimo anno, bussa alle porte e il commissario tecnico ha scelto dunque le 14 chiamate a battagliare a partire da sabato prossimo.

Confermate le esclusioni, peraltro ampiamente annunciate, di Paola Egonu e di Alessia Orro, nella lista delle convocate figurano la schiacciatrice Myriam Sylla, che anche in questa delicata occasione beneficierà dei gradi di capitano, ed il libero Beatrice Parrocchiale, che verosimilmente coprirà le spalle alla novarese Fersino.

Il contingente dell'Allianz VV Milano, come è possibile riscontrare, è abbastanza significativo: Mazzanti si affiderà anche a queste due giocatrici per cercare di conquistare un pass molto diffiicile, soprattutto a causa delle defezioni sopra citate.

La lista completa

Palleggiatrici: 4. Francesca Bosio, 23. Giulia Gennari.

Schiacciatrici: 17. Myriam Sylla (C), 14. Elena Pietrini, 2. Alice Degradi, 3. Francesca Villani.

Opposti: 15. Sylvia Nwakalor, 24. Ekaterina Antropova.

Centrali: 1. Marina Lubian, 11. Anna Danesi, 19. Federica Squarcini, 34. Linda Nwakalor.

Liberi: 7. Eleonora Fersino, 20. Beatrice Parrocchiale.

Il calendario delle partite

SABATO 16 SETTEMBRE

20.45 Italia-Corea del Sud

DOMENICA 17 SETTEMBRE

20.45 Italia-Slovenia

MARTEDI’ 19 SETTEMBRE

14.30 Italia-Thailandia

MERCOLEDI’ 20 SETTEMBRE

11.30 Italia-Colombia

VENERDI’ 22 SETTEMBRE

20.45 Italia-Usa

SABATO 23 SETTEMBRE

20.45 Italia-Germania

DOMENICA 24 SETTEMBRE

20.30 Polonia-Italia