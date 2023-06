Serie A1 femminile, Myriam Sylla dovrà saltare la pool di Bangkok per la VNL

Non arrivano notizie confortanti per Davide Mazzanti. In vista della pool 6 della VNL in cui la nazionale femminile di volley si giocherà una buona fetta di qualificazione alle Final Eight che durerà fino al 2 luglio, il tecnico azzurro non potrà contare su Myriam Sylla, che dovrà restare a riposo per alcuni fastidi al piede accusati alla vigilia del match inaugurale contro il Brasile, in programma oggi alle ore 15:30.

In particolare la schiacciatrice e capitano delle campionesse d'Europa in carica, che sta proseguendo il programma di recupero, non ha potuto rispondere alla chiamata del ct a causa di un leggero stiramento ai muscoli della fascia plantare e pertanto dovrà restare a riposo per tutta la settimana. Un problema sicuramente non da poco per la squadra, che per centrare l'obbiettivo dovrà vincere almeno un altro paio di partite.

Al suo posto nelle 14 atlete convocate Mazzanti ha inserito Linda Nwakalor, ex Bartoccini Fortinfissi Perugia che dal prossimo anno farà parte del roster della Savino Del Bene Scandicci.