Un talento da valorizzare: Giorgia Amoruso merita una nuova chance in Serie A

Il 18 maggio del 2006 la Foppapedretti Bergamo festeggiava con i propri tifosi il penultimo scudetto della propria storia. Giochi di luci, immagini da brividi, ma soprattutto emozioni forti: di sicuro sono le stesse sensazioni che vuole vivere una pallavolista nata in quello stesso giorno di quasi diciotto anni fa. Giorgia Amoruso, schiacciatrice originaria di Segrate, è molto più di una semplice promessa di questo sport. Lo ha dimostrato lo scorso anno in Serie A, lo sta facendo in maniera ancora più evidente in B1 e con la maglia della Nazionale. Ne è una chiara testimonianza il match di sabato scorso della sua squadra, il Club Italia, contro Concorezzo.

Le Azzurrine hanno battuto la capolista indiscussa del loro girone grazie proprio a una prestazione monstre di Giorgia, autrice di ben 28 punti. Non è la prima volta che si rivela così prolifica, al punto che nel corso della prossima stagione potrebbe non sfigurare in A2, categoria che ha conosciuto nel campionato 2022-2023. In quella occasione, sempre con la maglia del Club Italia, è riuscita a scendere in campo 15 volte, mettendo a segno 21 punti, 2 ace e 3 muri. Con una nuova esperienza alle spalle e soprattutto i trionfi in Azzurro potrebbe fare sicuramente meglio in termini statistici.

A proposito di Nazionale, giusto due mesi fa Giorgia Amoruso ha contribuito alla vittoria dell’Under 20 nel Torneo Wevza, un successo che ha spalancato le porte agli Europei di categoria. Nel 2023, invece, è stata tra le protagoniste del bronzo ottenuto dall’Italia Under 19 ai Mondiali, mentre nel 2021 si è arresa soltanto in finale nel corso degli Europei Under 16. Sono tappe che somigliano tanto a una crescita esponenziale, una crescita cominciata nella sua Segrate quando aveva appena 9 anni e indossava la maglia della Segratese. Ne è passato di tempo da allora e la speranza è che il nome Giorgia e il cognome Amoruso possano diventare ancora più comuni agli appassionati della pallavolo che conta.