I trionfi del volley italiano in tv meritano soltanto la tarda serata?

Domani, martedì 19 dicembre 2023, la Rai dedicherà un meritato spazio al volley italiano e ai suoi trionfi azzurri. Si tratta di “SEMPREXSEMPRE-NOI ITALIA”, un documentario che dal punto di vista dei protagonisti il doppio Campionato Europeo che ha coinvolto ben 9 città italiane.Il docufilm, con la regia di Mario Maellaro e realizzato da A. F. Project con il patrocinio e coproduzione della Federazione Italiana Pallavolo, è un fantastico viaggio con tanti aneddoti del backstage, le vite private di atlete e atleti, i loro trasferimenti tra una sede di gioco e l’altra; un percorso sapientemente documentato da Maellaro durante l’arco delle rassegne continentali esplorando, oltre all’aspetto puramente sportivo, i sentimenti, l’amicizia e la passione.

C’è un dettaglio per che stona in tutto questo ed è l’orario. Il programma verrà messo in onda su Rai Due alle 23:10, non proprio il massimo della vita. È vero che il documentario potrà poi essere visionato con calma su RaiPlay subito dopo la messa in onda, però è una questione di principio. Sembra strano che uno sport che rende puntualmente orgogliosa la Nazione con le sue vittorie non meriti una fascia oraria diversa di quella della tarda serata. Tra l’altro, chi vorrà vederlo in diretta dovrà attendere la fine del classico film che viene proposto esclusivamente in un periodo come quello attuale, “Io sono Babbo Natale”.

Forse bisogna accontentarsi perché il docufilm promette molto bene ed è stato presentato come un prodotto “affascinante, rivolto non solo ai tantissimi tifosi e appassionati di volley, ma destinato anche ad un pubblico più ampio considerando l’umanità degli atleti e delle atlete protagoniste”. La domanda sorge comunque spontanea: se si fosse trattato di qualcosa legato alle vittorie del calcio, l’orario sarebbe stato lo stesso?