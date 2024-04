Un anno fa la tragica scomparsa di Julia Ituma: quanto manca il suo talento

È passato un anno esatto da quando Julia Ituma non c’è più. La pallavolista milanese, grande promessa del volley italiano, è scomparsa a soli 18 anni nella notte tra il 12 e il 13 aprile 2023, per la precisione a Istanbul. È una notizia che ha sconvolto e ancora sconvolge, visto che la ricostruzione della vicenda è terminata con l’accertamento del suicidio di Julia, precipitata dal sesto piano di un albergo con cui soggiornava con la propria squadra, l’Igor Gorgonzola Novara.

Secondo i magistrati turchi che hanno indagato sul caso, fu suicidio a causa di una “crisi mentale” di cui soffriva l’opposto di origini nigeriane. Julia si trovava in quell’hotel insieme alle compagne dopo aver disputato un match di Champions League: a rendere ancora più sconvolgente la storia ci hanno pensato le immagini della videosorveglianza che hanno mostrato Ituma passeggiare nel corridoio dell’albergo e poi accovacciarsi mentre controllava il telefono poco prima del gesto estremo. Cresciuta nella formazione federale del Club Italia, era approdata proprio due stagioni fa in A1 dopo aver accettato l’offerta di Novara.

La sua carriera, da molti paragonata promettente come quella di Paola Egonu, è terminata però prima ancora di decollare definitivamente. Il destino ha voluto che proprio oggi la sua ultima squadra fosse chiamata ad affrontare un match fondamentale per il campionato. Novara sfiderà in gara-3 l’Imoco Conegliano provando a contenderle l’accesso alla finale scudetto. Il profilo Instagram di Julia Ituma è rimasto attivo con l’ultimo post che la raffigura insieme a un’altra promessa del nostro volley, Virginia Adriano. Proprio quest’ultima era molto affezionata alla giocatrice scomparsa, tanto che c’è da aspettarsi un suo commovente ricordo in questa triste ricorrenza.