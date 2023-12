Valeria Battista, la legnanese che ha conquistato Messina a suon di schiacciate

Quasi 1300 chilometri. È questa la distanza che separa la pallavolista Valeria Battista dalla sua Legnano in questo momento della carriera. La scorsa estate la schiacciatrice 22enne ha accettato per la prima volta di giocare in una squadra del Sud, l’Akademia Messina. La scelta è stata azzeccata come non mai visto che la formazione siciliana è una delle rivelazioni della Serie A2 con il suo terzo posto nel girone A e la qualificazione alla Coppa Italia di categoria. Inoltre, le statistiche della giocatrice legnanese sono interessanti come non mai: in 12 gare di campionato, ha realizzato 135 punti, 11 ace e 18 muri.

Proprio i monster block le hanno fruttato un premio degno di nota nel corso dell’ultimo match dell’Akademia: le messinesi hanno battuto Talmassons e Valeria è stata nominata “Top Blocker” della partita, non male per la classe 2001. D’altronde è stata ed è ancora considerata uno dei prospetti più intriganti per quel che riguarda le millennials del nostro paese, come ben testimoniato dall’esordio in A1 ad appena 16 anni con la maglia di Bergamo per la precisione. Il suo percorso pallavolistico è cominciato nel 2014 proprio nella città lombarda, con una stagione in B1, una in B2 e due nella massima serie.

Il campionato 2018-2019 è stato quello dell’approdo al Club Italia e l’esperienza come Azzurrina le ha permesso di farsi notare dall’IPAG Montecchio. Con la società vicentina è stata protagonista di due ottime annate, senza dimenticare il percorso nelle varie Nazionali. Il suo palmares vanta infatti due medaglie d’oro ai Mondiali Under 18 e agli Europei Under 19 (in quest’ultimo caso è stata nominata MVP del torneo), due argenti nel corso degli Europei Under 17 e quelli Under 20. Elevazione e potenza sono i suoi punti di forza, con un braccio “pesante” che sta facendo le fortune di Messina. Ha già vinto tanto, ma una promozione clamorosa con una squadra che lo scorso anno si è salvata quasi in extremis in A2 sarebbe un’emozione unica.