La “legge” di Velasco: allenamenti aperti solo a coach tesserati FIPAV, no a riprese audio e video

Da due giorni è iniziata la stagione della nazionale femminile che lavorerà al Centro Pavesi di Milano fino a venerdì 12. Per il primo collegiale dell'anno il commissario tecnico Julio Velasco ha convocato sedici atlete che hanno concluso l'attività di club. Proprio nelle ultime ore è stato ufficializzato un aggiornamento interessante che riguarda le sedute di allenamento delle ragazze.

La Federazione Italiana Pallavolo ha comunicato infatti che gli allenamenti della nazionale femminile saranno aperti esclusivamente agli allenatori tesserati Fipav, i quali per accedere dovranno essere muniti di un attestato che certifichi la propria qualifica. Durante gli allenamenti, inoltre, non saranno autorizzate riprese audio-video. In questo periodo la nazionale femminile lavorerà per preparare al meglio la Volleyball Nations League, appuntamento chiave per ottenere la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Nella fase a gironi del torneo internazionale, infatti, verranno assegnati gli ultimi punti utili del ranking mondiale per il pass a cinque cerchi. Le azzurre faranno il loro esordio nella VNL ad Antalya (Turchia) dal 14 al 18 maggio, per poi scendere in campo a Macao (Cina, dal 29 maggio a 2 giugno) e infine a Fukuoka (Giappone) dall'11 al 16 giugno. Le Finals femminili della Volleyball Nations League si disputeranno a Bangkok (Thailandia) dal 20 al 23 giugno 2024.