Oggi è il giorno di Velasco ct: alle 14 la presentazione al Centro Federale Pavesi

Il grande giorno è arrivato. Oggi pomeriggio Julio Velasco verrà presentato ufficialmente come nuovo ct della Nazionale Femminile di volley. A distanza di due settimane dall’annuncio dell’incarico, dunque, verrà indetta la conferenza stampa presso il Centro Federale Pavesi di Milano in cui si scopriranno le prime parole del neo selezionatore. Alle 14:00 il conto alla rovescia terminerà, senza dimenticare che questo incarico partirà dal prossimo 1° gennaio.

Il presidente federale Giuseppe Manfredi ha già avuto modo di esprimere tutta la propria soddisfazione in merito: “Siamo molto contenti che Julio abbia accettato la nostra proposta. Siamo convinti che affidare la nazionale femminile a un tecnico del suo spessore sia in questo momento la scelta migliore. Ci sono tutti i presupposti affinché questo nuovo percorso possa regalarci soddisfazioni, sicuramente porterà un contributo importante, come è sempre stato, alla causa azzurra.”

Non è la prima volta che Velasco guida questa Nazionale, di cui è stato guida nel biennio 1997-1998. L’esperienza è stata caratterizzata da un deludente quinto posto agli Europei del ’97, anche se non bisogna dimenticare che sotto la sua gestione ha cominciato a prendere vita il progetto del Club Italia in cui si formano le giovani più promettenti selezionate dalla Federazione.

Intanto l'UYBA Busto Arsizio, formazione che stava guidando in A1, ha annunciato le dimissioni dello stesso coach: "UYBA Volley Busto Arsizio comunica che da oggi il tecnico Julio Velasco non è più l'allenatore della squadra. Il coach argentino ha rassegnato ieri sera le dimissioni, ad effetto immediato, e nelle prossime ore la società comunicherà il nome del nuovo head coach".