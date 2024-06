Velasco e Mazzanti a confronto: quante similitudini tra le Nations League vinte dai due tecnici

Non è trascorsa neanche una settimana dallo splendido trionfo nella Nations League della Nazionale Italiana di volley femminile. Julio Velasco si è presentato come meglio non ci si sarebbe potuti aspettare nel suo ruolo di neo-commissario tecnico (conquistando, tra l’altro, anche la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi) e i paragoni col suo predecessore sono stati inevitabili. L’era Mazzanti non è infatti terminata in modo tranquillo, con il gruppo che sembrava sull’orlo di una crisi di nervi dopo gli Europei dello scorso anno.

In realtà i due allenatori possono essere messi sullo stesso piano se si confronta proprio la loro esperienza in questa manifestazione. Prima dell’edizione 2024, l’Italia aveva vinto la Nations League soltanto una volta, nel 2022 e sotto la guida di Davide Mazzanti per l’appunto. I due successi hanno più similitudini di quello che si potrebbe pensare, per lo meno dal punto di vista statistico. In entrambi i casi, infatti, la medaglia d’oro è arrivata dopo un cammino costellato da 13 vittorie e 2 ko.

Inoltre, le due edizioni sono partite ugualmente col piede sbagliato: due anni fa le Azzurre steccarono all’esordio (0-3 contro la Turchia) e lo stesso hanno fatto sotto la guida di Velasco (sconfitta in tre set nel match inaugurale con la Polonia). Ci sono soltanto alcune piccole differenze per quel che riguarda l’andamento complessivo. Nel 2022, infatti, l’Italia concluse la fase dei vari gironi al secondo posto (insieme al Brasile) totalizzando 29 punti. Nell’ultima Nations League è stata confermata la seconda piazza ma con 31 punti nello stesso numero di gare (12 per la precisione).

Se poi si approfondiscono ulteriormente i numeri, ci si accorge che l’Italvolley di Mazzanti è stata leggermente più prolifica di quella di Velasco, mettendo a referto 1246 punti in 15 gare contro i 1235 di queste ultime settimane. Il ct italo-argentino, invece, può vantare una migliore difesa, come ben testimoniato dai 1003 punti subiti: nel 2022, con Mazzanti in panchina, le avversarie delle Azzurre arrivarono a 1090 punti. In poche parole, come Rigoletto nella celebre opera di Giuseppe Verdi, i due allenatori potrebbero dichiarare senza problemi: “Pari siamo”.