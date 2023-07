Serie A1 femminile, LVST 2023: Vero Volley Milano a Riccione per la 23esima Coppa Italia di Sand Volley

La Vero Volley Milano di Sand Volley 4X4 è pronta a tuffarsi sulla spiaggia di Riccione per la seconda tappa del Lega Volley Summer Tour 2023, che domani, sabato 8 luglio, e dopodomani, domenica 9 luglio, mette in palio la 23esima Coppa Italia. Dopo l'Argento conquistato a San Benedetto del Tronto nella Supercoppa Italiana, vinta da Casalmaggiore in Finale in rimonta sulle milanesi per 2-1, la squadra guidata da Luca Bucaioni (vice del tecnico Marco Gaspari con la squadra indoor) va a caccia della coppa che lo scorso anno aveva conquistato battendo 2-1 Busto Arsizio (Traballi MVP).

Milano è alla sesta partecipazione sul tour dopo quelle vissute nel 2015, 2017, 2018, 2019 e 2022, quest'ultima sicuramente la più brillante in termini di successi (vittoria della Coppa Italia e della Supercoppa Iatliana). Rispetto ad una settimana fa nelle Marche, a rappresentare la Vero Volley in questo weekend romagnolo oltre a Beatrice Negretti, Sofia Turlà, Gaia Traballi e Alessia Fiesoli, ci saranno Sonia Candi e Vittoria Prandi: due atlete che disputeranno con le rosablù anche la prossima stagione indoor.

La Vero Volley, inserita nel Girone B insieme alla Motorola Busto Arsizio e alla Valsabbina Millenium Brescia, scenderà in campo domani, sabato 8 luglio, dopo la sfida tra Casalmaggiore e Vallefoglia, proprio contro le bresciane. In caso di sconfitta le milanesi sfideranno Busto Arsizio in mattinata, in caso di vittoria sempre le bustocche nel pomeriggio, alle ore 16.30. Nel Girone B ci saranno invece Stabili Casalmaggiore, BVT Picco Lecco e Megabox Vallefoglia. La formula rimane la stessa delle passate edizioni: le prime classificate di ogni girone accedono alle semifinali, mentre le seconde e terze disputano uno spareggio incrociato. Le vincenti accedono alle semifinali, le perdenti giocano la finale per il 5°/6°posto.

LE DICHIARAZIONI PRE SECONDA TAPPA

Luca Bucaioni (allenatore Vero Volley Milano Sand Volley): "La tappa di San Benedetto si è conclusa con una sconfitta in Finale, 16-14 al terzo set. E' stato un ottimo weekend, nonostante l'amarezza per aver ceduto contro Casalmaggiore nell'ultimo atto dopo esserci arrivati senza neanche perdere un set nel girone. Ora ci aspetta un'altra tappa: vogliamo rimetterci in gioco, perché sarà un weekend tutto da vivere. L'ossatura del roster rimarrà la stessa dello scorso weekend, con Turlà, Traballi, Negretti e Fiesoli, a cui si sono aggiunte Candi e Prandi. Sicuramente Casalmaggiore riparte favorita, ma noi siamo lì. Questa settimana abbiamo avuto modo di allenarci con continuità ed intensità: abbiamo intenzione di giocarci un'altra finale in un palcoscenico importante come quello di Riccione".



I PARTNER DELLA VERO VOLLEY MILANO DI SAND VOLLEY PER IL LVST2023

I partner a sostegno della partecipazione della Vero Volley Milano a questa prestigiosa competizione saranno Torneria Automatica Alfredo Colombo (minuteria meccanica di precisione), al fianco della realtà lombarda dalla stagione 2014-2015 indoor e dal 2017 sulla sabbia, Publyteam (soluzioni per la comunicazione), sponsor dall’annata sportiva 2014-2015 indoor e alla seconda stagione nel sand volley, entrambi saranno visibili sul retro canotta da gara, Unika (materiali per la costruzione) che sarà presente con il suo logo sul costume ufficiale. G.P. Car (concessionaria di auto) fornirà invece alla Vero Volley Milano un'automobile per le trasferte del Lega Volley Summer Tour 2023.



COPERTURA TELEVISIVA

Tutte le gare in programma, ad eccezione delle finali 3°/4° posto e 1°/2° posto, saranno trasmesse in diretta sul canale Youtube della Lega Pallavolo Serie A Femminile. I player delle partite saranno disponibili anche sul minisito dedicato alla manifestazione: https://lvst.legavolleyfemminile.it

Le finali della domenica pomeriggio andranno in onda sui siti di Sport Mediaset e Mediaset Infinity, sulle pagine Facebook di Sport Mediaset e Lega Volley Femminile e sulle app per smartphone, tablet e TV di Mediaset Infinity. La manifestazione sarà anche seguita con spazi informativi nei TG di Sport Mediaset della domenica e del lunedì.