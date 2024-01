Serie A1 femminile, l'Allianz Vero Volley Milano fa dodici a Chieri. Ma quanta fatica

Squadra in casa

Che nel pienone del Pala Gianni Asti ci fosse da soffrire era chiaro, ma forse non così tanto. L'Allianz Vero Volley Milano ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per piegare la resistenza della Reale Mutua Fenera Chieri, reduce dall'impresa europea e di conseguenza con il morale a mille.

E' stato un match in cui è veramente accaduto di tutto: a recriminare maggiormente sono ovviamente le giocatrici allenate da Giulio Bregoli, che hanno assaporato il gusto di interrompere la striscia vincente delle rosa, arrivata con oggi a 12 partite. Si deve dire grazie a Myriam Sylla, MVP con 19 punti in buona parte decisivi; a seguire Paola Egonu con 18.

Il 3-2 di Torino fa sfumare, valendo questo risultato "solo" due punti in cascina, la possibilità di accorciare le distanze dalla capolista Conegliano, anch'essa vittoriosa a fatica in quel di Roma, ma sempre di successo si tratta.

Proprio le giallorosse saranno avversarie delle milanesi nel quarto di finale di Coppa Italia in programma mercoledì prossimo all'Allianz Cloud. Se si vorrà andare alla final four senza rischi occorrerà una prova di tenore molto diverso rispetto a quella di stasera.

La partita

Gaspari manda in campo Orro – Egonu come diagonale palleggiatore opposto, coppia di schiacciatrici composta da Sylla e Cazaute, Folie-Heyrman come centrali e Castillo libero.

L'inizio è punto a punto fino al 10-10, poi l'ex Cazaute ed Heyrman piazzano le stoccate del 10-13. Break piemontese con Grobelna (14-13), che diventa più ampio con Weitzel ed Anthouli (16-13). Accorcia Egonu (16-14), ma le biancoblù vanno in fuga (23-17). Folie dimezza lo svantaggio (23-20), Weitzel sfrutta l'occasione per chiudere il primo set sul 25-21.

Galvanizzata, Chieri parte bene anche nella seconda frazione con Gray (13-8), Folie ed Orro a muro annullano il gap (16-16). Il sorpasso e ad opera di Sylla (19-20). Egonu segna il 22-24 guadagnando due set point; Bajema fa centro al secondo tentativo per il 23-25 conclusivo.

Uno a uno e palla al centro dunque, con Milano che riparte a spron battuto nel terzo set (7-11, Bajema); Chieri non si perde d'animo e pareggia con Skinner (11-11) e passa successivamente avanti con Kingdon (17-13). I cambi effettuati dai due allenatori rimescolano le carte e dal 20-16 si passa al 22 pari firmato Sylla. Sembra essere la svolta per le rosa, che grazie ad un errore di Grobelna e ad un muro di Rettke si portano sul 22-24. Due sono le palle set: Skinner annulla la prima, Sylla attacca out ma viene rilevato un tocco a muro tramite videocheck e dunque si termina sul 23-25.

Malual, Rettke e Sylla spezzano l'equilibrio iniziale nel quarto gioco (7-10), Gray, Kingdon e Grobelna capovolgono la situazione (11-10). Rispondono Sylla e Malual per il 12-14; sul 16-20 i cambi Kingdon e Malual riportano sotto minacciosamente Chieri (19-20), mentre l'americana sarà protagonista del 21 pari. Gli errori di Sylla e Malual valgono il 23-21 in favore delle padrone di casa, Egonu e Candi, quest'ultima con un ace, rimediano (23-23). Si va ai vantaggi, risolti dal mani out di Anthouli dopo molteplici colpi di scena (27-25).

Inevitabile dunque il tie break, dove accade di tutto. Due ace di Weitzel portano le biancoblù sul 7-5, il muro di Anthouli significa 9-6. Egonu si accende e annulla il distacco con tre punti in fila (9-9) poi, sul 13 pari, Cazaute e il muro di Candi ai danni di Skinner fanno calare il sipario su un match davvero incredibile per come si è sviluppato (13-15).

I commenti dei protagonisti

Così Raphaela Folie al termine del match: "Oggi è stata una battaglia; sapevamo che Chieri è una squadra che non molla mai. Noi non siamo partite benissimo, con qualche errore di troppo in battuta, ma siamo state brave a portare a casa il risultato. Siamo contente di questa vittoria".

Il tabellino

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Allianz Vero Volley Milano 2-3 (25-21; 23-25; 23-25; 27-25; 13-15)

Reale Mutua Fenera Chieri '76: Rolando, Morello, Spirito (L), Skinner 14, Grobelna 4, Kingdon 7, Anthouli 13, Gray 9, Omoruyi 8, Zakchaiou 1, Weitzel 13, Malinov 4. Non entrate: Regoni (L), Kone. All. Bregoli

Allianz Vero Volley Milano: Cazaute 4, Malual 7, Heyrman 3, Folie 14, Orro 6, Prandi 1, Rettke 4, Bajema 13, Sylla 19, Egonu 18, Candi 3, Castillo (L). Non entrate: Pusic (L), Daalderop. All. Gaspari

NOTE

Arbitri: Andrea Pozzato, Veronica Mioara Papadopol

Spettatori: 3897

Durata set: 25', 26', 28', 34', 18' Tot: 2h27'

Reale Mutua Fenera Chieri '76: battute vincenti 5, battute sbagliate 10, muri 11, errori 19, attacco 34%

Allianz Vero Volley Milano: battute vincenti 8, battute sbagliate 14, muri 15, errori 38, attacco 36%

MVP: Myriam Sylla (Allianz Vero Volley Milano)

Impianto: Pala Gianni Asti - Torino