Il "Milanese volante" è Yeman Crippa: dopo 30 anni è suo il record italiano sui 5mila metri

Serata da record quella di martedì 8 settembre per Yemaneberhan Crippa, detto Yeman: a Ostrava (Repubblica Ceca) l'atleta milanese 24enne ha abbattuto il record italiano dei 5mila metri. Un primato che risaliva al 1990 e che apparteneva a Totò Antibo (13:05.59). Il corridore azzurro delle Fiamme Oro, terzo al Golden Spike alle spalle dell'ugandese Jacob Kiplimo (12:48.63) e dell'etiope Selemon Barega (12:49.08), ha chiuso i cinque chilometri a 13:02.26. Non è il primo muro abbattuto dal corridore allenato da Massimo Pegoretti, il 24enne si era impadronito anche di quello dei 10mila ai Mondiali di Doha nella scorsa stagione. E durante la sua (breve) carriera ha già vinto il bronzo europeo nei 10mila metri a Berlino 2018 e il bronzo del cross a Lisbona 2019.

"Sono contentissimo, dopo tre anni che ci provavo è finalmente arrivato il grande risultato - ha detto Crippa visibilmente emozionato -. Lo dico con il sorriso, spero che un mito come Totò Antibo non ce l’abbia con me! Gli ho tolto un altro record, ma so che faceva il tifo per me". E dopo pochi minuti sui social è apparso il messaggio di congratulazioni di Antibo: "Finalmente dopo 30 anni viene battuto il record italiano. Complimenti Crippa, adesso inizia una nuova stagione".

"Questo record era l’obiettivo del mio 2020 - ha proseguito il milanese - e averlo ottenuto significa che sono sulla strada giusta, che gli obiettivi prefissati li ho centrati. Nonostante tutto, nonostante lo stop per il lockdown e le difficoltà negli allenamenti. Bisogna crederci, avere il coraggio e provarci. Soffrire e non mollare mai, e spero che questo abbiano capito i giovani atleti che mi hanno seguito stasera da uno schermo. Vorrei aver dato loro tanta motivazione".