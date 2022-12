Zhang alla festa di Natale dell'Inter: "Lasciate 5 euro sul tavolo per il mercato"

Uno Steven Zhang letteralmente senza freni. È quello che è successo in occasione della cena di Natale della società nerazzurra. Il numero uno della società è stato protagonista sul palco nel ruolo di cantante di "Noi siamo l'Inter", canzone che accompagna quasi sempre il pre-partita dei nerazzurri a San Siro, ma non solo.

Durante il party ha preso il microfono e (in inglese) ha detto: "Sono felice perché compio 18 anni e poi ricordo a tutti voi di lasciare 5 euro all'uscita che così li giro a Piero (Ausilio) per il mercato di gennaio". La replica del dirigente sportivo è arrivata letteralmente in diretta e sempre con lo stesso microfono: "Sei qui da sette anni e ancora non parli italiano. Parla italiano!". Il tutto tra le risate dei presenti.