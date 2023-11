Chi è Thomas Zilliacus, il miliardario finlandese che vuole comprare l'Inter

L'imprenditore finalndese Thomas Zilliacus torna alla carica e si dichiara pronto a un'offerta per acquistare l'Inter, dopo avere raccolto circa 2,5 miliardi di dollari firmando accordi con vari investitori, dei quali non sono noti i nomi o la provenienza geografica. Zilliacus agirà attraverso la società d'investimenti XXI Century Capital, da lui creata. L'ex dirigente di Nokia aveva manifestato l'interesse ad acquistare l'Inter dopo avere assistito alla semifinale di Champions League della scorsa stagione, contro il Milan, al Meazza, rimanendo impressionato sia dalla squadra sia dall'atmosfera dello stadio.

Nel messaggio in cui ha annunciato il termine della raccolta, Zilliacus ha dichiarato di trascorrere parte del suo tempo in Italia (ha casa a Brunate) e di amare il 'Bel Paese' e la sua gente. Ha promesso, poi, che entro una o due settimane avanzerà un'offerta di acquisto del club nerazzurro all'attuale proprietà, quindi a Steven Zhang, che tuttavia non ha mai apertamente dichiarato di voler vendere l'Inter.

Zilliacus non è nuovo nel mondo del calcio. Dal 1982 al 1986, è stato presidente dell'Hjk Helsinki, e dal 1989 al 1995 del Geylang International di Singapore, dove si era trasferito per lavoro. Nel 2003 ha provato ad avanzare un'offerta per acquistare il Manchester United.

Bilancio e stadio

Capolista in Serie A dopo 11 giornate a +2 dalla Juventus e a +6 dal Milan, il club nerazzurro ha chiuso il bilancio della stagione 2022/23 con un fatturato di 425 milioni di euro, in crescita, e perdite a 85 milioni: bilancio in 'rosso' ma in miglioramento rispetto all'anno precedente, quando le perdite ammontavano a 140 milioni. L'aumento dei ricavi è stato generato soprattutto da quelli nei giorni di partita e dai diritti audiovisivi. L'Inter, pur non avendo formalmente abbandonato (come del resto il Milan) l'idea di un nuovo stadio 'in comune' nell'area di San Siro, sta proseguendo nella direzione di uno stadio di proprietà a Rozzano, vicino alla Tangenziale Ovest.