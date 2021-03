Milan, Zlatan Ibrahimovic infortunato (rischia tre settimane) ma pronto per Sanremo

Niente Udinese, Verona e Napoli in campionato e soprattutto niente Manchester United in coppa

Problema muscolare per Zlatan Ibrahimovic: un infortunio che potrebbe fermare il campione svedese per tre settimane, di calcio giocato, ma non impedirgli di partecipare al festival di Sanremo. La presenza di Zlatan come ospite fisso sembra garantita, nonostante le rimostranze di una parte di tifosi.

Ibrahimovic infortunato

La diagnosi definitiva parla di una lesione del muscolo lungo adduttore sinistro. Tra una decina di giorni ci sarà un'altra analisi per capire l'evoluzione dell'infortunio avvenuto durante l'ultima partita di Serie A contro la Roma. Un fastidio che ha accompagnato al calciatore fino all'11esimo del secondo tempo, quando è stato sostituito.

Niente Udinese, Verona e Napoli in campionato e soprattutto niente Manchester United in coppa ma non Sanremo. Ibra, che dopo aver contratto il covid è diventato pure testimonial della Regione Lombardia per sensibilizzare la gente a indossare la mascherina, in questo 2021 sarà ospite fisso della 71esima edizione del festival della musica italiana che quest'anno andrà in scena all'Ariston dal 2 al 6 marzo.

Ibra a Sanremo, stipendio e ruolo

A confermarlo, sul finire del 2020, è stato Amadeus, che condurrà il Festival. "Ibra ci sarà tutte e cinque le sere e non salterà nessuna partita del Milan, nonostante io da interista ci abbia provato in tutti i modi”, ha scherzato il presentatore, giocando sulla sua fede nerazzurra. Poco dopo lo stesso Ibra aveva confermato le indiscrezioni con un video su Instagram in cui si tuffava seminudo nella neve accompagnato dalla descrizione: "Zanremo ci siamo... perché Sanremo è Zanremo...".

Ibra percepirà 50mila euro a serata, come tutti gli altri ospiti fissi, compreso Fiorello, che farà da spalla ad Amadeus e, evidentemente, allo stesso calciatore rossonero.