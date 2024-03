Stendhal milano insieme a lilt in occasione del festival della prevenzione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Stendhal Milano, ristorante milanese nel cuore di Brera, sarà una delle tappe del percorso del primo Festival della Prevenzione organizzato da LILT con la media partnership del Corriere della Sera, in programma a Milano il 21, 22 e 23 marzo. Il ristorante è vicino a LILT e ne supporta attivamente l’operato. L’anno scorso, Stendhal Milano ha sostenuto la campagna “Nastro Rosa” dedicata alla prevenzione del tumore al seno, devolvendo un euro per ogni coperto serale, per un totale di 28.600 euro. Per tutto il 2024, sarà accanto a LILT nel progetto “Case del Cuore”, che prevede di fornire un alloggio gratuito ai "migranti della salute", ovvero i malati che, accompagnati dai loro familiari, sono costretti a spostarsi dalla loro città o regione per curarsi o iniziare delle terapie a Milano. Giovedì 21 marzo, presso la Sala Buzzati del Corriere della Sera, al termine del primo giorno di incontri alla presenza del Presidente LILT nazionale Francesco Schittulli e del Presidente LILT Milano Marco Alloisio, Stendhal Milano fornirà un aperitivo salutare. Venerdì 22 e sabato 23 marzo, sia a pranzo sia a cena, nel ristorante di Brera sarà disponibile il “menù della prevenzione”, studiato ad hoc da Stendhal Milano, firmato dalla conduttrice televisiva e consulente food Chiara Maci. Festival della Prevenzione - visite diagnostiche gratuite Il Festival della Prevenzione prevede tre giorni di incontri, laboratori e testimonianze finalizzati alla promozione di un corretto stile di vita, elemento indispensabile alla prevenzione dei tumori. Venerdì 22 e sabato 23 marzo sarà inoltre presente in Largo Treves l’ambulatorio mobile di LILT, un mezzo attrezzato con sala visite e apparecchiature di ultima generazione. All’interno, dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, si potranno eseguire visite gratuite di diagnosi precoce oncologica, senza prenotazione e fino ad esaurimento posti. Sabato 23 marzo, in tutti gli ambulatori del territorio di Milano, Monza e Brianza, sarà possibile effettuare visite ginecologiche e senologiche gratuite. Info e prenotazioni al numero 02 123 456 789 Per ulteriori informazioni: festivaldellaprevenzione.it Stendhal Milano Da quasi quarant’anni il ristorante Stendhal, che vede a capo del team l’imprenditore milanese Marcello Forti, delizia i clienti con piatti tipici della tradizione milanese. La location, situata nel cuore di Brera, si presenta come uno spazio casual-chic caratterizzato da arredi dal sapore retrò e da un pittoresco giardino d’inverno. Per informazioni riguardanti il “menù della prevenzione” e per prenotazioni: Stendhal Milano Via Ancona angolo Via San Marco 02 6572059 www.stendhalmilano.it