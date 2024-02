"Successo sindacale a milano: fials ottiene 65 nuovi parcheggi a tariffa ridotta per i dipendenti dell'ospedale buzzi"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

La Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità (FIALS) dell'ASST Fatebenefratelli Sacco al P.O. Buzzi annuncia con soddisfazione il raggiungimento di un importante accordo: Vittorio Lardinelli, Segretario Aziendale FIALS dell'ASST FBF-Sacco nonché Vice Segretario Generale FIALS Milano Area Metropolitana commenta: “L'assegnazione di 65 nuovi parcheggi ad un costo calmierato per i dipendenti dell'ospedale, a seguito di un'iniziativa sindacale, si è conclusa positivamente”. “Questa novità rappresenta il frutto di un percorso iniziato con la raccolta di oltre 500 firme” commentano i dirigenti FIALS Roberta Locatelli, Enzo Messina e Nicoletta Ansanelli "da parte dei dipendenti ospedalieri, i quali hanno espresso la necessità di avere maggiori opzioni di parcheggio a fronte di turni lavorativi che spesso non permettono l'utilizzo dei mezzi pubblici. La richiesta di FIALS ha trovato riscontro presso la Direzione Generale, che ha riconosciuto la validità delle istanze, collaborando per trovare una soluzione vantaggiosa. Ringraziamo in particolare la sensibilità del D.G. dott.ssa Maria Grazia Colombo”. Grazie a questo accordo i dipendenti dell'ospedale Buzzi avranno accesso a 65 posti auto aggiuntivi nel parcheggio Guaita, al costo agevolato di 1 euro al giorno. Questi si aggiungono ai 64 posti auto già disponibili in Via Marussig, ottenuti in precedenza attraverso l'impegno del sindacato. L'ottenimento di questi nuovi parcheggi è un chiaro esempio di come il dialogo costruttivo e l'azione sindacale possano portare a risultati concreti a beneficio dei lavoratori. Lardinelli ha dichiarato: “E’ stato un grande lavoro di squadra con la mia Segreteria. Continueremo a lavorare per migliorare le condizioni di lavoro e per rispondere efficacemente alle esigenze del personale sanitario, promuovendo iniziative che possano facilitare la loro quotidianità lavorativa. Questo risultato rafforza il nostro impegno a sostegno dei diritti dei lavoratori e testimonia l'efficacia di un approccio collaborativo tra sindacato, direzione ospedaliera e fornitori di servizi”. La FIALS Milano Area Metropolitana, il sindacato maggiormente rappresentativo nella città di Milano, resta fedele al proprio impegno di rappresentare e tutelare gli interessi del personale sanitario, proseguendo nel suo ruolo attivo di dialogo e negoziazione.