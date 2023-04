Sushi daily apre il nuovo chiosco-pagoda a il centro di Arese

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Dopo l’apertura dello store di OrioCenter, la catena di Sushi Daily continua a crescere, portando il suo format innovativo ne IL CENTRO di Arese. Per l’occasione, l'azienda amplia il suo menù con nuove proposte, per stare al passo con i food trend del momento. Dopo un’analisi approfondita delle preferenze dei consumatori e dei trend di mercato, il marchio appartenente al gruppo KellyDeli, ha introdotto diverse novità. Per la prima volta nello store, il sushi diventa protagonista non solo di pranzo e cena, ma anche di freschi aperitivi. Infatti i clienti potranno sorseggiare uno Spritz o un Gin Tonic e scegliere di abbinare il drink alla degustazione delle specialità giapponesi. I cocktail sono creati grazie a Cocktail Machine, sistema digitale che permette di preparare ed erogare i drink con un bilanciamento da bar tender. Altra novità di tendenza introdotta nel menù è il Poke bowl, personalizzabile a seconda dei gusti e disponibile nei formati Small, Regular e Premium. La proposta non è stata pensata solo per gli adulti, infatti Sushi Daily ha voluto soddisfare anche i desideri dei più piccoli. Nasce così il Baby Poke, a base di pomodorini, riso, crema di avocado e una proteina a scelta tra salmone e pollo, che fornisce ai più piccoli un apporto nutrizionale bilanciato e adeguato. Oltre allo Spritz e al Gin Tonic, la proposta beverage di Sushi Daily si amplia con l’aggiunta del Bubble Tea, bevanda a base di tè freddo. Realizzata con o senza l’aggiunta di latte di soia, la sua caratteristica sono le perle disponibili in nove gusti, tra cui cioccolato e caramello salato, che creano un'esplosione inaspettata di sapori. In più, grazie alla formula “pick and mix”, i clienti possono comporre liberamente il proprio sushi box come preferiscono all’interno della “sushi pasticceria” del chiosco, scegliendo tra la modalità takeaway, per gustare il cibo comodamente a casa, e la consumazione sul posto, nella spaziosa sala tavoli dello store. Il menù è composto da oltre 100 ricette, realizzate dagli artigiani di Sushi Daily, che è possibile vedere all’opera grazie al layout aperto del concept store. Per soddisfare i gusti di tutti, si spazia dai contorni a base di verdure, fino a nigiri, sashimi e maki. Oltre al menù, Sushi Daily rinnova anche il design del suo chiosco, trasformandosi in una pagoda dove immergersi nella tradizione culinaria giapponese. Per la nuova apertura, l’azienda presenta un chiosco a pianta esagonale con affaccio da ogni lato e una sala tavoli per mangiare in loco da soli o in compagnia, situato al primo piano ingresso 2 della galleria commerciale. Il tetto cattura l’attenzione e crea un’atmosfera suggestiva, che trasporta i clienti nel cuore del Giappone.