Sviluppi per il progetto di ricordo di Driss Moussafir

Il 27 luglio del 1993 si consumo’ la stage di Via Palestro nella quale morì anche un cittadino del Regno del Marocco. Questa mattina ho provveduto ha presentare la domanda al Comune di Milano, per avere l’autorizzazione a piantare (a mie spese) una piantina, il prossimo autunno in memoria di questo marocchino morto, in modo innocente, nella grave strage. La richiesta è stata presentata al Municipio 1 del Comune di Milano che recentemente ha provveduto ad inoltrarla agli uffici compententi . Speriamo di poter presto onorare Driss Moussafir con un albero in sua memoria . Nel Corano gli alberi sono citati come un dono dell' Onnipontente Nel Corano tutta la Natura è espressione dell’Onnipotente . La Natura esiste per soddisfare i bisogni dell’uomo, ma l’uomo non deve alterarla. Per questo se serà data l’autorizzazione spero in una cerimonia sobria alla presenza delle autorità della Città di Milano, del Marocco e di un imam che pregherà per questo povero cittadino morto in un tragico evento Marco Baratto