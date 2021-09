Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

The Style Outlets in mostra con “WePlanet – 100 globi per un futuro sostenibile”. Un ‘globo-mailbox’, realizzato dall’artista Nicolò Canova per Vicolungo e Castel Guelfo The Style Outlets, è ora esposto a Milano in Piazza Duomo. 31 agosto 2021 – Una delle due grandi installazioni artistiche di “WePlanet – 100 Globi per un futuro sostenibile” esposte in anteprima da 4 mesi presso Vicolungo e Castel Guelfo The Style Outlets, è in mostra dal 27 agosto presso la location di Milano per eccellenza: Piazza Duomo. L’opera, commissionata all’artista torinese Nicolò Canova, da sempre sensibile ai temi del rispetto dell’ambiente e della sostenibilità, è stata finalizzata ed installata in entrambi i centri The Style Outlets lo scorso aprile, simbolicamente in occasione dell’International Earth Day. Denominata “Our future in our hands”, l’opera vuole sensibilizzare sul concetto che non si può aspettare il cambiamento, bisogna crearlo, ciascuno con il proprio contributo. Per questo, il pianeta terra viene mostrato parzialmente coperto da un velo grigio, a rappresentare tutto l’inquinamento, velo che però è strappato via da una mano, a simboleggiare la mano di ciascuno di noi. E sotto il grigio, compare un pianeta terra vivace, ancora ricco di vita e di colori. Inoltre, per rafforzare ulteriormente il tema del contributo diretto dell’utente, il globo è stato trasformato in una grande buca delle lettere, pronta ad accogliere auguri, critiche e, soprattutto, visioni e consigli per un futuro migliore, all’insegna del rispetto e della sostenibilità. La vocazione green tanto di Nicolò Canova quanto dei centri The Style Outlets ha trovato modo di concretizzarsi proprio nel progetto dell’Associazione WePlanet: “100 Globi per un futuro sostenibile”, una mostra open air di 100 globi – realizzati da altrettanti artisti e creativi – installati per le principali vie e piazze di Milano, con lo scopo di sensibilizzare tanto la cittadinanza quanto i turisti sul tema della sostenibilità, con il sostegno delle imprese e fondazioni del territorio. Questa collaborazione, resa possibile grazie al tramite della communication company #Different, è stata fortemente voluta dai centri The Style Outlets in quanto NEINVER, player europeo leader nel settore degli outlet, cui Vicolungo e Castel Guelfo fanno capo, è da sempre impegnata non solo nel rispetto, ma anche nella promozione attiva di un business sostenibile, perseguito da un lato conseguendo le più stringenti ed accreditate certificazioni in ambito europeo in campo di sostenibilità, dall’altro riducendo quanto più possibile i consumi nei propri centri, sensibilizzando al rispetto dell’ambiente la propria clientela, e supportando le realtà locali. Eduardo Ceballos, Country Head NEINVER Italia, commenta: “La collaborazione con WePlanet si inserisce in un più ampio filone legato alla sostenibilità e alla valorizzazione delle realtà territoriali, temi al centro della strategia di NEINVER: unire crescita e sostenibilità è infatti una delle priorità nella pianificazione del nostro business”. «Ci auguriamo – spiega Paolo Casserà, CEO e Founder di WePlanet, – che i globi diventino messaggeri delle istanze di sviluppo sostenibile: dall’ambiente urbano alla vita sulla terra, all’energia pulita e accessibile. Siamo felici di poter accogliere nella nostra mostra il globo The Style Outlets: l’installazione “Our future in our hands” ci ricorda che, anche partendo da piccoli gesti, è possibile ottenere grandi risultati». La mostra open air sarà attiva sino al 7 novembre, dopodichè tutti i globi, incluso quello dei centri The Style Outlets, saranno battuti a un’asta di beneficienza organizzata con la prestigiosa casa d’aste Sotheby’s presso il Milano Convention Center (MiCo). I beneficiari del ricavato saranno l’Associazione Parco Segantini Onlus, l’Ospedale Niguarda, la Fondazione Umberto Veronesi e la Fondazione Arca Onlus. La manifestazione è promossa da WePlanet, in collaborazione con Gruppo Mondadori, con il patrocinio del Comune di Milano, della Regione Lombardia, del Ministero dell’Ambiente e di altre importanti istituzioni locali e nazionali. Infine, l’altro globo, gemello di quello installato in Piazza Duomo, rimarrà presso Vicolungo The Style Outlets: dunque sarà possibile imbucare il proprio messaggio per un futuro migliore in entrambe le location, tanto nel centro di Milano quanto nell’outlet di Vicolungo, situato sull’asse autostradale A4 a metà strada fra Milano e Torino. NEINVER NEINVER è una multinazionale immobiliare di origine spagnola specializzata nella gestione, sviluppo e investimento di asset commerciali e logistici. Leader nella gestione di outlet in Spagna e Polonia e player numero 2 a livello europeo, ha due brand proprietari: The Style Outlets e Factory. Fondata nel 1969, NEINVER gestisce 18 centri outlet (includendo i progetti in via di sviluppo) e più di 800 marchi in sei Paesi europei: Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna e Paesi Bassi. Il gruppo NEINVER è l’unica azienda del settore in Europa ad aver ottenuto la certificazione di sostenibilità per tutti i centri che gestisce. Nicolò Canova Nicolò Canova è un artista di Torino, con competenze che spaziano dalla pittura, alla comunicazione, sino alla grafica e al visual design. Amante della sperimentazione, dell’utilizzo dei colori e delle forme sinuose, negli anni ha collaborato con ONU, Disney, Lancôme, Clarins, Sephora, Huawei, Sportmax, HarperCollins, Camera Moda, Bombay, SsangYong ed altri. Fra le ultime mostre ed esposizioni dell’artista: DERIVATO, 2020, personale, Museo del Presente, Rende CS HUMAN AT WORK, 2020, collettiva, Graphic days, Torino TO JUST HUMANS, 2019, collettiva, Museo Egizio, Torino TO MIGRAZIONI, 2019, collettiva, Palazzo Ducale, Genova GE PANORAMICA, 2018, collettiva, Officine Farneto, Roma I DIALOGHI DELA COSCIENZA, 2017, collettiva, Serra Madre, Roma WEPLANET WePlanet è una startup innovativa a vocazione sociale che opera negli ambiti dell’arte, del design, della creatività e della formazione per sviluppare e supportare progetti sostenibili finalizzati a promuovere la tutela dell’ambiente da parte di un numero sempre maggiore di individui e di aziende. 