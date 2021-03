Tulipania prepara a fiorire le case dei milanesi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Il campo di fiori di Tulipania a due passi da Milano e dalla Brianza è ormai prossimo alla fioritura, ma come l'anno scorso la situazione d'emergenza COVID 19 non ha ancora permesso di aprire i cancelli a grandi e piccini per la raccolta. Così il team di Tulipania, una start-up agricola tra le pioniere di questa nuova modalità di vivere la natura, non si è fatta trovare impreparata e ha organizzato una consegna a domicilio alquanto originale. Già dagli inizi di Marzo abbiamo iniziato a ricevere centinaia di chiamate e messaggi di famiglie che ci chiedevano quando potranno venire a visitare il campo" spiega Cecilia. "Abbiamo così deciso di portare un po' di "campo" e di colori ad ognuno di loro! Non parliamo solo di fiori sbocciati, ma anche di migliaia di vasi di tulipani in crescita, gli stessi piantati nel nostro campo ma destinati alla consegna a domicilio in tutta Italia. I vasi contengono piantine allo stesso stato di sviluppo del campo, sono una vera e propria finestra su Tulipania, così che quando fioriranno, le persone che li avranno ricevuti oltre a colorare la propria casa di primavera, sapranno che proprio in quel momento, il campo starà esplodendo di colori! Non servirà che ci chiamino per sapere come procede la fioritura perché tra le loro mura avranno già la risposta! E se in quel momento la situazione sanitaria lo permetterà (ndr il picco di fioritura è previsto dopo Pasqua), potranno prenotare l'ingresso contingentato per la visita di persona altrimenti potranno ordinare i recisi che noi sceglieremo sulla base delle loro preferenze e personalizzeremo con i messaggi che ci richiederanno. La notizia ha subito fatto il giro di Milano che prima fra tutte ci ha sommerso di ordini diffondendosi in contemporanea anche nella provincia di Monza e Brianza e poi in altre città italiane. "abbiamo cercato di capire quello che le persone desideravano durante questo lockdown , e siamo riusciti a realizzarlo, certo, non pensavamo che sarebbe diventata la moda del momento!!! Terrazze e giardini si stanno così riempiendo delle nostre piantine" ci racconta Michele, mastro giardiniere di Tulipania. Uno degli aspetti tanto graditi dalle famiglie è anche la possibilità di poter fare una attività educativa ed ecologica, divertendosi tutti insieme facendo del sano giardinaggio sul proprio balcone. Le piantine continueranno ad essere consegnate nelle case fintanto che anche l'ultimo esemplare fiorirà! Per ordini e altre info www.tulipania.world o alle pagine facebook e instagram di Tulipania