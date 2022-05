"Un'altra notte" torna a Milano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Per la seconda volta a Milano, allo Spazio Lambrate, torna in scena "Un'altra notte": un gioco, un sogno, un viaggio, un racconto che si ripete al calar della sera e al nascere della vita. Si tratta di una performance dove teatro di figura e di prosa si uniscono, per raccontare due grandi momenti della vita, l’infanzia e la terza età, per mostrare l’assoluta bellezza di questi momenti al margine della vita. Un evento da non perdere! Il progetto è nato dall’unione di due giovani artisti: Marzia Pellegrini e Riccardo Trovato; entrambi diplomati presso la Scuola Teatro Arsenale di Milano fondata da Marina Spreafico e Kuniaki Ida, basata sull’insegnamento di Jacques Lecoq. Clicca qui per vedere il trailer! https://youtu.be/83ofBQVYMxo Lo spettacolo rientra nella Rassegna di Sperimentazione Artistico Teatrale “SINOPIS” curata dal Maestro Kuniaki Ida. Sabato 7 maggio alle ore 21.00 - Spazio Lambrate, Viale delle rimembranze di Lambrate 16 - Milano. Prenotazione gradita scrivendo a info@spaziolambrate.it Nell'attesa che lo spettacolo inizi in mostra "FOTOGRAFARE UN CLOWN" a cura di Spazio Intermedio. Riconoscimenti "Un'altra notte" -Progetto selezionato e vincitore presso il Festival Latino di Teatro di Figura ConTATTItere 2021 di Roma come “Premio Migliore animazione e figura ConTATTItere 2021”. -Progetto vincitore al Bando di ricerca artistica 2021 presso Fondazione Claudia Lombardi per il teatro di Càsoro (Svizzera). -Progetto vincitore al Bando di ricerca teatrale 2021 presso Karakorum Teatro – Spazio Yak di Varese. -Progetto selezionato al “Festival Sirmione in scena 2021” promosso dal Centro Teatrale Corniani di Mantova in collaborazione con il Comune di Sirmione e Unima Italia. "Un'altra notte" di e con Marzia Pellegrini & Riccardo Trovato. musica dal vivo di Romolo Benati. Progetto realizzato con il sostegno di Infogiovani (Ufficio del sostegno Svizzero a enti e attività per i giovani)