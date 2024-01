"Un buco enorme - pantelleria 1943" di alessandra costa allo spazioteatro89

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

giovedì 11 gennaio 2024, ore 20.30 Spazio Teatro 89, Via Fratelli Zoia 89, Milano “Un Buco Enorme - Pantelleria 1943” quinto appuntamento di NESSUN CONFINE - la stagione del padiglione 2023/2024 drammaturgia | Alessandra Costa regia | Antonio Carnevale con Antonio Carnevale, Elena D’Agnolo, Pierpaolo Guerinoni, Sergio Paladino, Vlad Scolari, Riccardo Stincone musica dal vivo| Nuccia Farina coordinamento tecnico | Jemima Zeller produzione | Compagnia Carnevale La stagione NESSUN CONFINE, curata da Compagnia Carnevale allo Spazio Teatro 89, prosegue l’11 gennaio 2024 con lo spettacolo Un Buco Enorme - Pantelleria 1943, scritto da Alessandra Costa e diretto da Antonio Carnevale. In scena Antonio Carnevale, Elena D’Agnolo, Pierpaolo Guerinoni, Sergio Paladino, Vlad Scolari e Riccardo Stincone. Lo spettacolo, dopo aver debuttato a Pantelleria nel mese di luglio, torna in scena a Milano in una versione site-specific. > Tra maggio e giugno del 1943, sull’isola di Pantelleria, nel Canale di Sicilia, vennero sganciate oltre 20.000 bombe, praticamente una per ogni abitante, tra militari e civili. L’isola fu costretta alla resa prima che un solo soldato vi avesse messo piede e divenne un “laboratorio” per testare le capacità offensive dell’aviazione angloamericana. La valutazione fu affidata a uno speciale gruppo di scienziati diretto da Solly Zuckerman che, attraverso una minuziosa analisi matematico-statistica, mise a fuoco un concetto fondamentale: “l’area di vulnerabilità”. La figura di Zuckerman è un esempio delle ambiguità spesso inconsapevoli che contraddistinguono il lavoro degli scienziati in tempo di guerra. Di quei fatti rimangono oggi pochissimi testimoni. Nell’estate 2022 l’autrice ha raccolto le voci di alcuni di loro, all’epoca bambini o ragazzi sotto le bombe. Intorno al loro racconto è nato Un Buco Enorme - Pantelleria 1943. > Compagnia Carnevale nasce a Milano nel 2016. Tra le sue produzioni Arlecchino trasformato dall’amore, Ricorditi di me, che son la Pia, Il Bradipo e la Carpa, Mirandolina, Per un sorso di tè dopo un pezzo di pane, Il lavoro mobilita l’uomo. La compagnia collabora con diverse istituzioni culturali in Italia e all’estero e dal 2022 ha come sede operativa il padiglione, nel quartiere milanese di Baggio La stagione NESSUN CONFINE si compone di dieci appuntamenti da ottobre ad aprile di artisti e compagnie da tutta Italia, che portano in scena nuove drammaturgie, mai presentate nella loro forma definitiva a Milano. La stagione ha il patrocinio del Comune di Milano Municipio 7. Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 20.30