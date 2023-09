una serata interamente dedicata a brahms

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday Il secondo concerto della stagione musicale organizzata dall'Associazione Setticlavio APS, intitolata "Settembre in Musica", si è tenuto sabato 23 settembre alle 21 presso la Chiesa di San Vincenzo e Santa Rita a Rodano Millepini. In programma c'erano le due sonate op. 120 di Johannes Brahms, un repertorio notoriamente impegnativo sia dal punto di vista tecnico per i due strumenti solisti, la viola suonata da Luca Maggioni e il pianoforte suonato da Veronika Koprivica, che per un pubblico talvolta non abituato a questo genere musicale. È stata una sorpresa inaspettata vedere un pubblico numeroso che ha applaudito con entusiasmo durante tutto il concerto. In sala era presente anche il sindaco di Rodano, la Dott.ssa Roberta Maietti, con la quale auspichiamo di continuare queste iniziative culturali a beneficio dei cittadini. I due solisti hanno salutato il pubblico con un bis particolarmente romantico, eseguendo una trascrizione per viola di "Salut d'Amour" di Edward Elgar.