**"Una Svolta per la Sanità Lombarda: L'Incontro che vuole migliorare le Regole"** Il 18 febbraio 2024 una giornata di grande importanza per la sanità in Lombardia, presso la Cooperativa A. Sandro Pertini di Vanzago, si è tenuto un incontro significativo organizzato dalla Federazione Giovanile Socialista (FGS) con ospiti persone del Partito Socialista Italiano (PSI) dell'area metropolitana e del comitato "La Lombardia SiCura". La cooperativa ha partecipato a questo incontro, il Comitato ha lanciato una campagna di raccolta firme su una petizione incentrata su cinque punti fondamentali per migliorare da subito il sistema sanitario regionale. I cinque punti principali della petizione riguardano: l'istituzione di un centro unico di prenotazione, l'abbattimento delle liste di attesa, l'impiego di medici a gettone non dipendenti, il potenziamento delle residenze sanitarie assistenziali e il miglioramento dei servizi territoriali. Durante l'incontro, i rappresentanti del comitato hanno spiegato le motivazioni e l'organizzazione per la raccolta firme per rafforzare questi temi. La campagna prevede che la raccolta delle firme inizi il 1° marzo 2024, seguita dalla consegna delle stesse al comitato e dalla presentazione in Regione Lombardia al termine della campagna. Inoltre, i comitati provinciali stanno contattando tutti i consiglieri che condividono questa iniziativa per invitarli a presentare un ordine del giorno nei consigli comunali al fine di sensibilizzare i cittadini Lombardi. La Cooperativa A. Sandro Pertini, per contribuire all'iniziativa, ha annunciato che aprirà le sue porte per la raccolta firme dal 9 marzo prossimo fino alla fine di maggio 2024, ogni sabato mattina, invitando i cittadini a sostenere e a sottoscrivere la petizione. Durante l'evento del 18 febbraio scorso, sono stati presentati argomenti interessanti con dettagliati approfondimenti. Francesco D'Aguì, Responsabile della FGS, ha affermato che i giovani condividono e sostengono l'iniziativa del comitato regionale, Orlando Rinaldi, medico di base per l'ASL Varese e segretario provinciale del PSI di Varese, ha fornito dati significativi sullo stato attuale della sanità. Ester Pungolino, Ematologa e Responsabile dipartimento Sanità PSI Milano Area Metropolitana, ha evidenziato le problematiche che oggi si registrano quotidianamente nel settore sanitario, mentre Delfino Massimo Parlato, segretario provinciale PSI dell'area metropolitana, ha spiegato perchè i Socialisti Lombardia hanno da subito aderito e condiviso le prospettive politiche di questa importante iniziativa che vede il Partito Socialista Italiano della Lombardia tutto schierato al fianco delle oltre associazioni e movimenti della società civile con le quali è stata organizzata questa raccolta firme. Domenico Giannini, presidente della cooperativa, nel ringraziare tutti i presenti, tra di loro anche il vicesindaco di Canegrate Davide Spirito, ha espresso la speranza che l'incontro del 18 febbraio scorso sia solo il primo di molti altri appuntamenti pubblici volti a sensibilizzare sempre più i cittadini sulle questioni della sanità pubblica lombarda