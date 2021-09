Malpensa: macchine sommerse dall'acqua, arrivano i gommoni dei vigili del fuoco

Il forte nubifragio che la scorsa notte ha colpito Malpensa ha letteralmente sommerso decine di auto nei pressi del Terminal 1 e di altri svincoli dello scalo milanese.

I vigili del fuoco, con i gommoni da rafting, hanno salvato i conducenti di un incrocio completamente allagato; un'altra trentina di persone, poi, è rimasta bloccata nella zona cargo ed è stata tratta in salvo dai pompieri. Non risultano esserci feriti per fortuna.

Video Tw Aeroporti Lombardi e vigili del fuoco.