ADI DESIGN MUSEUM Milano 11 / 30 Ottobre 2023 Inaugurazione e premiazione Best Book 11 ottobre 2023, ore 18,00 A cura di Susanna Vallebona Milano, Italia, - Dall’ 11 al 30 Ottobre 2023, l'ADI DESIGN MUSEUM di Milano ospita la V Biennale "Oggetto Libro". La mostra internazionale vede la partecipazione di 140 autori provenienti da 20 diverse nazioni di 3 continenti. L'esposizione propone 170 opere tra libri d'artista, di design e ibridi. OGGETTO LIBRO è l’occasione per riflettere su due mondi apparentemente lontani, quello del design e quello dell’arte, che trovano nella creatività la propria ragion d’essere. I libri d' Artista rappresentano un esempio sorprendente di come un libro possa assumere le forme più inaspettate. Realizzati con tutti i materiali e le tecniche possibili, queste opere si configurano come veri e propri artefatti in forma di oggetto o di scultura. La mostra di quest’anno dedica una parte importante alle creazioni su tessuto, sottolineando la vitalità della fiber art, corrente artistica nata nel Novecento, che impiega filati e tessuti per esprimere la propria poetica. Sono inoltre presenti in mostra alcuni volumi della Collezione Librartis della Biblioteca Giuliano Briganti, Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala di Siena. I libri di Design, proposti da questa selezione internazionale, sono i portavoce della varietà presente nel mondo del design. Accanto al libro che rappresenta uno status di eleganza e pregio, realizzato con tecnologia e cura raffinata, in mostra troviamo opere il cui contenuto impone forme originali, rendendo il libro testimone della creatività (e innovazione) di una determinata cultura. Come dimostra la nutrita partecipazione di libri di scuola tedesca. Tra le due categorie, per cercare di fare ordine nel multiforme mondo del libro d’artista, la Biennale prevede una sezione di libri che definiamo ibridi , che coniugano gli elementi distintivi dei libri d'artista e di design. Realizzati grazie all’utilizzo di qualsiasi tecnica di stampa, dalla calcografia tradizionale fino alle sperimentazioni più attuali, come la stampa risografica o l'uso della realtà aumentata, hanno una storia lunga e gloriosa, come testimoniano il successo di editori come Giorgio Upiglio o Alberto Casiraghy. Un'ulteriore novità di quest'anno è rappresentata dal Concorso Best Book, che premia il miglior libro di ogni categoria - design, artista, ibrido, oltre al miglior video. La giuria del concorso è composta da personalità di spicco del mondo dell'arte e del design: James Bradburne, Direttore generale di Brera, Maria Dina Pontone, già Direttrice della Biblioteca Nazionale Braidense, Luciano Galimberti Presidente ADI, Associazione Disegno Industriale, Armando Milani designer, Past president AGI, e Susanna Vallebona, curatrice dell’iniziativa. La premiazione è prevista il 4 ottobre, in occasione dell’inaugurazione all’ADI Design Musuem. Negli stessi giorni della mostra in ADI Design Museum, la Biblioteca Nazionale Braidense, storico partner della manifestazione, celebra Oggetto Libro con un evento dedicato al grande stampatore Giorgio Upiglio a 10 anni dalla sua scomparsa, con il particolarissimo libro : "Mit Sophie in die Pilze gegangen” testi e incisioni di Günter Grass. Accanto a quest’opera si affiancano il libro d’artista, "Pagine" di Alberto Ghinzani, una scultura in lamiera, cemento e polvere di marmo e l'introvabile prima edizione "New York: the new art scene” del designer Michele Provinciali, con foto di Ugo Mulas e testi di Alan Solomon. Una proposta unica che attesta la qualità di Oggetto Libro. Innovazione e interazione sono anche per questa edizione le parole chiave della manifestazione grazie alla realtà aumentata e alla partnership con Alkanoids che offre con l'APP gratuita “Aria The Ar Platform”, l’opportunità di accedere a tutti i contenuti aggiuntivi dei libri esposti offrendo al pubblico un'esperienza dinamica, interattiva ed emozionante. Come di consuetudine la mostra sarà accompagnata da un catalogo di prestigio, esso stesso libro di design, stampato da Presspoint Milano su carta Fedrigoni, sponsor dell'iniziativa. Dopo i l debutto a Milano, la mostra si sposterà in dicembre 2023 all’ Accademia di Belle Arti di Lecce e, da marzo 2024 , sarà ospitata alla Biblioteca Giuliano Briganti, Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala di Siena. La V Biennale "Oggetto Libro" è organizzata da SBLU_spazioalbello, Associazione senza scopo di lucro dedicata alla diffusione della cultura visiva, con la partecipazione di MiBACT, Pinacoteca di Brera, Biblioteca Nazionale Braidense, ADI Associazione disegno Industriale e ADI Design Musuem. Patrocinano l'evento il Comune di Milano, la Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala - Comune di Siena, Santa Maria della Scala, la Regione Toscana, l’ISIA Romadesign, il Politecnico di Milano, la Scuola del design e RUFA University of Fine Art, l’Accademia di Belle Arti di Lecce. La Biennale è sostenuta da Presspoint Milano, Alkanoids, Fedrigoni, Giovanardi e Generali Agenzia Washington Milano. 