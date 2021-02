Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

“Verdi in posa “ Il 9 Febbraio un Webinar per presentare “Verdi in posa” la mostra fotografica in occasione dei 120 anni dalla morte di Giuseppe Verdi con il patrocinio del Comune di Milano scatti di Ferdinando Cioffi a cura dall’Associazione Culturale “Città & Tempo Onlus” Milano, 5 Gennaio 2021 – Dal reale al digitale. In ossequio alle norme dettate dalla pandemia, la Mostra Fotografica “Verdi in posa”, prevista inizialmente in allestimento presso Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, in occasione dei 120 anni dalla morte del grande compositore, si trasferisce online e il 9 Febbraio alle 17.00 verrà presentata in diretta sul profilo FaceBook di “Città & Tempo Onlus”. Con il patrocinio del Comune di Milano, la diretta verrà introdotta da Beatrice Uguccioni, Vice Presidente del Consiglio Comunale di Milano e vedrà presenti i protagonisti dell’iniziativa voluta da Montabone Editore per omaggiare Giuseppe Verdi e l’avo Montabone , autore di un mirabile scatto fotografico del grande Maestro. Al webinar parteciperanno il fotografo Ferdinando Cioffi, autore degli scatti della Mostra Fotografica “Verdi in posa”, Manuela Boni Barabino, cantante lirica, mezzo soprano, docente di Storia della Fotografica, Master Primo livello Brera/Politecnico e la scrittrice Ketty Magni. L’incontro, durante il quale verrà presentata online una selezione degli scatti della mostra, sarà moderato da Eugenio Costa, Presidente di Città & Tempo Onlus. Si tratta di opere esclusive dedicate al rapporto tra la musica e la fotografia per celebrare i 120 anni dalla morte del grande musicista e compositore. La mostra fotografica in presenza sarà allestita in settembre a Milano, con la richiesta di patrocinio al Comune di Milano ed altri partner istituzionali. Le immagini fotografiche con gli scatti di Ferdinando Cioffi saranno raccolte in un catalogo edito da Montabone Editore. Città & Tempo Onlus è un’Associazione culturale con la finalità di salvaguardia e preservazione del patrimonio storico, artistico e ambientale. Per informazioni : Maria Luisa Ciccone – Ufficio stampa Città & Tempo Onlus – ml.ciccone@fulleventmotivation.it