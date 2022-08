La banda che ha seminato il panico nei minimarket dell'hinterland di Milano

Ventiquattro rapine in soli 5 mesi. Così due cittadini italiani di 33 e 38 anni hanno seminato il panico in diversi supermercati di Milano e hinterland, svaligiati tra novembre 2020 e marzo 2021 con violente irruzioni a mano armata. I due complici, arrestati dalla Polizia di Stato mercoledì 31 agosto, agivano sempre con il medesimo modus operandi: mentre il primo attendeva in auto all'esterno, il secondo uomo, coperto da cappello e mascherina, entrava nel negozio fingendosi un cliente, salvo poi puntare la pistola al cassiere per farsi consegnare l'incasso.